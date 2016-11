4 MORTS DANS UN ACCIDENT DE LA ROUTE À GHARDAÏA Ahmed Ben Bouzid dit Attallah parmi les victimes

Quatre personnes sont décédées, dont l'humoriste Ahmed Ben Bouzid dit Attallah, et autant ont été grièvement blessées dans un accident de la route survenu, hier, sur le chemin de wilaya reliant Guerrara à Zelfana, dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris de la Protection civile. Le drame s'est produit à quelque 40 km au nord de la station thermale de Zelfana suite à une collision frontale entre un véhicule tout-terrain et un taxi de transport collectif, provoquant la mort sur le coup de quatre personnes âgées entre 26 et 60 ans, tandis que quatre autres (16-40 ans) ont été blessées, selon la même source. Il a fallu l'utilisation d'un matériel spécifique par les équipes de secours de la Protection civile pour extirper des tas de ferraille les victimes, parmi lesquelles figure l'ex-député et humoriste Ahmed Ben Bouzid dit Attallah. Les corps des victimes ont été transférés vers la morgue de l'hôpital de la ville de Guerrara où ont été également évacués les blessés. Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour déterminer les causes exactes de l'accident.