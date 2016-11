BENGHEBRIT SE CONFIE À LA REVUE AFRIQUE-ASIE "La médiocrité est notre ennemi"

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, a affirmé que le minimum sur lequel devraient s'entendre les Algériens est l'école, soulignant que l'»ennemi commun» est la médiocrité. «Notre ennemi commun, c'est la médiocrité. Nous pouvons nous empoigner sur tel ou tel autre sujet, mais le minimum sur lequel nous devons nous entendre est l'école», a-t-elle expliqué dans une interview accordée au mensuel français Afrique-Asie, estimant que «fausser le débat ne sert pas les élèves».

Pour la ministre, les Algériens doivent comprendre que les résultats de la réforme du système éducatif «ne peuvent être visibles tout de suite» car, a-t-elle expliqué, «les éléments que nous injectons au fur et à mesure prendront toute leur ampleur sur le moyen et le long terme». «Mais je pense vraiment que nous avons créé un véritable espoir», a-t-elle affirmé, soutenant que l'école peut aujourd'hui «répondre à la demande de forger un enfant, un citoyen fier de lui-même et de son algérianité, ouvert sur le monde par le biais des langues, et outillé pour l'affronter». Faisant allusion aux résistances dans le secteur, Nouria Benghebrit a indiqué qu'en deux années, «malgré tous les freins qui nous étaient opposés, nous avons réussi notre examen face à la société». «Cette société partageait, elle aussi, cette angoisse, mais celle-ci s'est progressivement transformée en demandes et en espoir», a-t-elle expliqué, relevant que l'Algérie dispose d'un public scolaire «discipliné». «Dans nos 28.000 établissements, qui abritent pas moins de 8,5 millions d'élèves, il y a un respect de l'enseignant et du savoir qu'il transmet. A mon sens, il faut en profiter», a-t-elle précisé, indiquant que tous les efforts sont concentrés actuellement sur la formation des formateurs pour arriver à faire de la classe et de sa gestion une «compétence à part entière».

Dans ce contexte, elle a précisé que l'objectif du gouvernement est d'avoir au moins un lieu de formation d'enseignants par wilaya, partant du fait que le secteur de l'éducation, éprouvé par des départs massifs à la retraite, nécessite la formation continue.