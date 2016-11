ROUIBA La Gendarmerie retrouve trois enfants égarés

Les services de la Gendarmerie nationale de Rouiba (W. d'Alger) ont retrouvé trois enfants, âgés de 9 ans, portés disparus mardi matin, au niveau du chemin de wilaya reliant les communes de Rouiba et de Aïn Taya, a indiqué hier un communiqué du groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger. Les enfants égarés qui se trouvaient en bonne santé ont été remis à leurs familles, a précisé la même source. Dès le signal de la disparition de ces enfants, la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Rouiba, soutenue par la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la commune de Heuraoua, a lancé les opérations de recherche et a retrouvé les trois enfants, sains et saufs, dans la même journée, vers 22h00, a ajouté la même source.