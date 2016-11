Ahl el ksar célèbre le 1er novembre

Par Abdenour MERZOUK -

L'Association socioculturelle du village Ouatouf dans la commune d'Ahl el Ksar a retenu un riche programme de célébration du 62ème anniversaire du déclenchement de la révolution. Les initiateurs de l'action ont tenu à dissocier des célébrations protocolaires et officielles afin d'opter pour une activité instructive en direction des jeunes. Pour l'occasion et afin d'inculquer les valeurs de cette glorieuse révolution, pour faire connaître les personnalités historiques nationales, mais aussi locales, l'association présidée par Lamri M'hand a retenu deux activités. La première consiste en la projection pour la première fois sur le territoire national du film Krim Belkacem dans sa version amazighe. La projection sera suivie selon les organisateurs d'un débat avec le réalisateur Ahmed Rachedi qui a à son palmarès d'autres films révolutionnaires comme L'Opium et le bâton, Mostefa Benboulaïd, et sa dernière oeuvre Le colonel Lotfi. «Nous voulons à travers cette activité, réveiller la fibre patriotique parmi notre jeune génération qui doit connaître les têtes pensantes d'une révolution qui a changé la face du monde puisque dans son sillage la décolonisation est devenue une réalité», déclare le président de l'association Lamri Mhand. La projection sera aussi rehaussée par la présence d'acteurs à l'image de Sellam Sami qui incarne Krim Belkacem, Laribi Mustapha qui joue le rôle de Abane Ramdane, Rezzak Ahmed qui incarne Lotfi. Pour le deuxième volet de cette célébration, les organisateurs ont convié pour le 5 du mois, les moujahidine Djoumad Ali et Dellys Abdallah, deux figures de la lutte contre l'occupant français. Précisons que Dellys Abdallah a fait partie de la compagnie de choc de la Wilaya III historique et est coauteur d'un livre autobiographique intitulé 2370 jours au coeur du brasier réalisé et écrit par Boukrif Hamadache. «Pareille circonstance vise à montrer aux plus jeunes les sacrifices et le coût de la liberté retrouvée», affirme le président de l'Association socioculturelle Ouatouf qui mérite un profond respect, eu égard à son travail.