ILS SONT COACHÉS PAR DE GRANDS PATRONS Des étudiants créent leurs start-up

Par Ali TIRICHINE -

Les étudiants ne cessent d'être toujours plus nombreux à créer leurs entreprises.

Injaz El Djazair a réalisé son programme en partenariat avec Ooredoo et d'autres entreprises et il a pu ainsi atteindre les objectifs escomptés, selon les promoteurs du projet. Une cérémonie se tiendra également en présence de l'ambassadrice des Etats-Unis, Madame Joan A. Polaschik, les représentants des ministères de l'Enseignement supérieur et de l'Education nationale, les directeurs d'universités partenaires, les bénévoles et facilitateurs de ce programme ainsi que les membres du conseil d'administration d'Injaz El Djazair. Il y a eu aussi la participation de plus de 47 cadres bénévoles experts du secteur privé recommandés par les entreprises partenaires pour encadrer des universitaires de M'sila, l'Ecole nationale polytechnique d'Alger ou encore des étudiants d'Adrar et de Blida dans différentes disciplines comme le management. L'objectif étant de créer un environnement professionnel à travers la mise en place des trois programmes axés sur l'éducation entrepreneuriale, la formation et le soutien des start-up. La vision du projet Empower a New Generation est d'orienter l'esprit entrepreneurial des jeunes diplômés et augmenter leurs chances à l'employabilité. Il s'agit aussi de préparer les jeunes étudiants au monde du travail grâce à des expériences pratiques et les aider à démarrer leurs start-up grâce à de véritables entreprises incubatrices afin d'assurer leur rentabilité et durabilité. Tous les étudiants ont été coachés par des bénévoles et des mentors en basant le projet sur des programmes pratiques et orientés qui ont représenté une opportunité pour les étudiants algériens en approfondissant leurs connaissances afin d'assurer leurs futures carrières professionnelles. Selon les organisateurs, un programme d'une journée est dédié aux étudiants universitaires et les initie aux possibilités de carrières professionnelles au coeur même d'une entreprise où les étudiants ont l'opportunité d'apprendre davantage sur le lieu de travail ainsi que sur le monde du travail. Il y a aussi un programme de sept sessions à raison de 2 heures par session visant au développement des compétences professionnelles qui a pour objectif l'apprentissage des compétences nécessaires dans un environnement de travail moderne et la préparation des jeunes face aux défis rencontrés au début de leurs carrières professionnelles en utilisant des outils et des méthodes pour le développement des compétences et planification. A côté, un programme de six mois est prévu et ayant pour objectif de donner aux start-up la possibilité de mettre en place de véritables projets en les exploitant en termes de rentabilité et, étant financées, elles profitent d'incubation physique par des entreprises sponsors leur offrant des services de mentorat donnés par leur personnel. Injaz El Djazair est une fraction d'Injaz El Arab, une association à but non lucratif installés en Algérie depuis octobre 2010, sous l'égide du Cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise Care. Injaz El Djazair est régie et soutenue par 21 chefs d'entreprises partenaires et membres du conseil d'administration.