DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT AÉRIEN DE MARCHANDISES Les zones cargos réhabilitées

Par Amar INGRACHEN -

L'exiguïté des zones cargos dans les aéroports, leur inexistence dans d'autres pénalisent les exportateurs. Mais ceci fera bientôt partie du passé.

Le problème du transport, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, est souvent cité par les opérateurs économiques comme étant l'un des principaux obstacles à l'exportation en raison notamment des retards qui s'enregistrent en la matière ainsi que de ses coûts qui sont souvent très élevés. Ce problème, le ministère des Transport a promis de le prendre en charge depuis plusieurs mois et, apparemment, les mesures s'inscrivant dans ce sens, commencent à arriver. La réhabilitation, l'extension et l'installation de nouvelles zones cargos au niveau des aéroports du pays, l'ouverture de nouvelles lignes aériennes actuellement en cours en sont une nette illustration.

«Le plan de l'administration d'Air Algérie visant le lancement de nouvelles dessertes internationales s'inscrit au titre de la stratégie de la compagnie nationale pour prendre en charge les préoccupations de ses clients aussi bien de la communauté algérienne établie à l'étranger que les opérateurs économiques», a déclaré Mohamed Abdou Bouderbala lors de la cérémonie d'inauguration de la nouvelle desserte internationale El-Oued-Paris. Cette déclaration vient confirmer les annonces faites par le ministre des Transports, Boudjema Talai, qui s'est engagé à plusieurs reprises à développer le secteur des transports, notamment aérien et maritime, afin de consolider la base logistique qui sert de plate-forme à l'exportation. Et pas seulement. Car, lors de l'inspection du projet d'extension de la «zone cargos» à l'aéroport international de Guemmar, Mohamed Abdou Bouderbala a également appelé à exploiter les avions-cargos acquis par la compagnie nationale Air-Algérie et à faire une extension de ces zones afin de faciliter le transport des marchandises.

Pour l'heure, plusieurs hommes d'affaires et exportateurs soulignent l'exiguïté des zones cargos au niveau des aéroports internationaux d'Algérie, ce qui se répercute très négativement sur la fluidité des opérations d'exportation en causant parfois des retards qui peuvent être fortement préjudiciables aux opérateurs. C'est pourquoi, résolu à résoudre le problème, même partiellement, le P-DG d'Air Algérie a relevé que la compagnie accorde une importance particulière à la réhabilitation des «zones cargos» au niveau des aéroports en vue de se mettre au diapason du mouvement économique mondial. Dans ce sillage, un premier pas a été fait avec l'extension de la «zone cargos» de l'aéroport international d'El Oued pour porter sa capacité de traitement des marchandises à 8 700 tonnes par an. Cette nouvelle est sans nul doute de nature à satisfaire les opérateurs de la région, notamment ceux qui exercent dans l'agriculture, puisque l'exportation des fruits et légumes frais nécessite une grande vélocité pour éviter «les mauvaises surprises». Bien entendu, selon Mohamed Abdou Bouderbala, bien d'autres extensions de zones cargo, mais aussi de nouvelles surfaces, seront faites prochainement. Cette démarche, conjuguée à l'ouverture de plusieurs autres lignes nationales et internationales, va sans nul doute desserrer l'étau sur les opérateurs économiques en leur permettant d'organiser leurs activités sans trop de contraintes.