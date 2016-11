INSFP DE BÉJAÏA Les stagiaires en grève

Par Arezki SLIMANI -

L'Institut national spécialisé de formation professionnelle (Insfp) d'Ihaddaden de Béjaïa est traversé par des turbulences. Les stagiaires sont entrés en grève illimitée depuis hier. Ils ont bloqué totalement le centre. Ces turbulences trouvent leur raison d'être dans l'absence de prise en charge des stagiaires résidant en dehors de Béjaïa. Les grévistes exigent de la direction de l'école et des autorités du secteur d'accorder aux stagiaires habitant en dehors de Béjaïa la demi-pension comme cela était en vigueur durant les années précédentes. Le changement introduit depuis le début de la session a privé cette catégorie de stagiaires de la demi- pension bien qu'ils y ouvrent droit, du fait de leur éloignement du centre. Issus de plusieurs communes de la wilaya, notamment de Kherrata, Souk El Tenine, Sidi Aïch, Toudja, ces stagiaires sont contraints en plus des dépenses de transport, également à celles d'une restauration à l'extérieur/ lorsqu'on sait que moindre sandwich coûte plus de 150 dinars; on comprend vite la détresse de ces stagiaires et celle de leurs parents. Il est à noter que les filles relevant des communes du reste de la wilaya, bénéficient de la demi-pension et de l'internat. Aux dernières informations, la revendication des stagiaires est en passe de trouver une solution. Une commission mixte a été installée afin d'élaborer une liste des stagiaires à même de bénéficier de la demi-pension.