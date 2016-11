LES ANCIENS COMBATTANTS AU MOYEN-ORIENT REVIENNENT À LA CHARGE Un regroupement à Alger ce 28 novembre

Par Kamel BOUDJADI -

Les anciens combattants du Moyen-Orient de 1967-1973 viennent d'annoncer une action qui coïncidera dans quelques jours avec le 43ème anniversaire du début de la guerre d'octobre 1973. Dans un communiqué, dont une copie nous a été remise, les anciens combattants qui ont fait la guerre de 1967 et celle de 1973 contre l'Etat sioniste, appellent leurs compagnons à un regroupement le 28 de ce mois de novembre, qui se tiendra à Alger-Centre. L'action qui s'inscrit comme une célébration d'une autre date chère au peuple algérien, le 62ème anniversaire du déclenchement de la guerre d'indépendance, ajoutent les rédacteurs, sera dédiée, cette fois, au défunt président Houari Boumediene et le président Abdelaziz Bouteflika, alors ministre des Affaires étrangères.

Le même communiqué rappelle que suite à plusieurs rencontres nationales avec les différentes composantes des anciens combattants, les officiers, sous-officiers et tous les soldats qui ont participé avec courage et bravoure aux combats, il a donc été décidé d'organiser ce regroupement. Ils viendront, comme ils sont allés faire la guerre, des wilayas de Constantine, Annaba, Tizi Ouzou, Alger, Boumerdès, Tiaret, Laghouat, Djelfa, Tlemcen, Mostaganem et bien d'autres encore. En fait, cette catégorie qui se considère oubliée de l'histoire réclame aujourd'hui la reconnaissance invitant par là les pouvoirs publics à traduire cela par des actions de solidarité.