OULD ABBÈS L'A AFFIRMÉ HIER "Le président poursuivra ses sorties sur le terrain"

Par Mohamed BOUFATAH -

«Des rencontres avec les différents groupes de dissidents du FLN se tiendront durant les prochains jours, après des contacts menés avec ces derniers.»

Le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, a déclaré hier en marge de la visite de courtoisie effectuée au siège du parti par l'ambassadeur de Chine à Alger, Yang Guangyu, qu'il faut s'attendre à d'autres sorties sur le terrain du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dont l' état de santé est tout à fait normal». «En tant qu'ancien médecin j'atteste que l'état de santé du chef de l'Etat s'est amélioré ces derniers temps.»

Le nouveau patron du parti majoritaire, a noté même «une évolution très favorable». Il a rappelé, dans ce sens, «l'activisme du président de la République au cours de ces dernières semaines, à savoir l'inauguration du Centre international des Conférences (CIC), situé à Club des pins, à l'ouest de la capitale, l'opéra d'Alger, un don du gouvernement chinois et l'inspection du projet de la Grande Mosquée d'Alger. Il a exhorté les journalistes à ne plus l'interroger sur l'état de santé du chef de l' Etat car «ses multiples activités prouvent que sa santé a évolué favorablement». A propos de sa nouvelle mission relative à la réunification des rangs du parti, Ould Abbès a indiqué que «des rencontres avec les différents groupes de dissidents du FLN se tiendront durant les prochains jours, après des contacts menés avec ces derniers à l'image du coordinateur de la direction unifiée, Abderrahmane Belayat et le coordinateur des redresseurs, Abdelkrim Abada ainsi que les autres». Dès son plébiscite à la tête du parti, le nouveau secrétaire général a appelé à la réunification des rangs en soulignant que les portes du parti sont ouvertes à tous les militants sans exception.

La visite de l'ambassadeur de Chine entre dans le cadre du renforcement des relations historiques et fortes entre l'Algérie et la Chine, dixit Ould Abbès. A titre de rappel, à l'invitation du Parti communiste chinois, Saâdani qui avait reçu également l'ambassadeur de Chine a été reçu à Pékin par le vice-président chinois Li Yuanchao.

Le secrétaire général du FLN a par ailleurs fait sonner le rappel des troupes. les membres du bureau politique, ministres, sénateurs, députés et mouhafedhs sont conviés au regroupement qui se tiendra samedi prochain à l'hôtel El Aurassi. Cette rencontre regroupera tous les cadres du parti, y compris ceux qui s'opposaient à la politique de Saâdani. Des orientations pour voter en faveur du projet de loi de finances 2017, la réunification des rangs du parti et les législatives d'avril prochain, sont les points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion.

Le nouveau patron du FLN semble vouloir effacer le legs de Saâdani qui a été évincé récemment, après une absence énigmatique de quatre mois. Ould Abbès, connu pour sa fidélité sans conditions au président Bouteflika, a exhorté la classe politique à ne pas perdre de vue les menaces externes et participer à la «consolidation du front interne», en référence au message du chef de l'Etat.

D'autre part, Djamel Ould Abbès a réitéré à l'occasion du 62e anniversaire du déclenchement de la révolution, l'exigence de son parti à ce que la France présente ses excuses à l'Algérie pour ses massacres durant la colonisation. De la même manière qu'il a appuyé la revendication exprimée par le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni de récupérer les crânes des chouhada exposés au Musée de l'homme à Paris.