LA SANCTION DU SÉNATEUR IRRITE LES CADRES Le FFS s'agite à l'intérieur

Par Nadia BENAKLI -

Ça coince au FFS

Même si au sein du vieux parti de l'opposition on ne communique guère sur les problèmes internes, il n'en demeure pas moins que les signes du malaise commencent à apparaître au sein de la formation de feu Si l'Hocine.

Le Front des forces socialistes risque de connaître une crise interne. Des responsables et des cadres du parti contestent les décisions de la direction ces derniers temps. Une situation qui risque d'enfler les choses au sein du vieux parti de l'opposition. La sanction contre le sénateur de Tizi Ouzou Moussa Tamardataza serait à l'origine de ce malaise. Ce dernier a pris part à une délégation officielle qui a accompagné le président du Sénat Abdelkader Bensalah en France en septembre dernier sans demander le consentement du parti. Ce qui a provoqué l'ire des responsables au FFS, lesquels n'ont pas apprécié le geste de leur représentant au Sénat. La direction du parti voit en ce geste une violation des principes du parti qui n'a jamais pris part aux activités officielles au niveau des institutions de l'Etat. Certes, il siège dans les deux chambres du Parlement, mais le FFS refuse de partager la gestion des affaires de l'Etat avec le pouvoir. Cette participation a donné place à différentes lectures au sein de la classe politique allant jusqu'à la qualifier «de signe d'allégeance du FFS au pouvoir». En réaction, les responsables du parti ont sanctionné le sénateur Tamardataza en gelant sa qualité de membre du parti au sein du conseil national. Une décision qui a soulevé des réactions au sein de la base considérant que le sénateur figure parmi l'élite du parti vu ses compétences et son engagement dans le parti. Des cadres et des anciens responsables du FFS rejettent cette décision. Selon des sources, le chef du groupe parlementaire Chafaâ Bouaiche fait également l'objet de contestation vu son soutien au sénateur de Tizi Ouzou. Malgré ce malaise, les militants et cadres du parti refusent de souffler mot sur les maux qui minent la maison FFS. Contrairement aux militants du FLN, ceux du FFS font preuve de discipline et s'interdisent d'étaler le malaise sur les colonnes de la presse. Or, même si au sein du vieux parti de l'opposition on ne communique guère sur les problèmes internes, il n'en demeure pas moins que les signes du malaise commencent à apparaître au sein de la formation de feu Si l'Hocine. D'ailleurs, le parti se manifeste rarement ces derniers temps. Ses activités sont réduites. Depuis l'université d'été tenue en début septembre dernier, le parti n'a pas connu une reprise forte avec la rentrée sociale. Alors qu'il a relancé son initiative pour le consensus national lors de l'université d'été, le vieux parti de l'opposition n'a pas donné suite pour développer son projet et l'expliquer à l'opinion publique. Le parti n'a même pris position sur sa participation ou pas aux élections législatives et locales de 2017. A cinq mois du rendez-vous crucial, le parti entretient, le suspense. Va-t-il participer ou pas aux élections? C'est la grande question qui reste sans réponse sur la scène politique. Le FFS n'a même pas avancé une échéance pour trancher cette question. Les observateurs avertis estiment qu'avec la participation de son frère ennemi, en l'occurrence le RCD, le FFS pourrait aller vers un boycott des élections. Depuis des années, les deux partis de la Kabylie n'ont jamais siégé ensemble au sein des institutions de l'Etat. Le FFS va-t-il renoncer à cette tradition? Rien n'est encore confirmé. Pour l'heure, le parti semble être préoccupé par le règlement des affaires à l'intérieur de sa maison avant de se prononcer sur les prochaines échéances. Ce qui est certain, ce malaise va laisser des séquelles sur le parti qui a mis beaucoup de temps à se remettre sur scène avec le départ de son zaïm. Attendons pour voir!