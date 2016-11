FACTURE DES PRODUITS ALIMENTAIRES Les importations de bananes et pommes en hausse

Par Abdelkrim AMARNI -

18 pays assurent l'approvisionnement de l'Algérie en poudre de lait.

Les importations de bananes et de pommes ont légèrement grimpé durant les sept derniers mois de l'année en cours pour se situer à plus de 162 millions de dollars. Les pommes ont été importées à 826 usd/t (+18,2%) et les bananes à 721 usd/t (-2,2%).

Cette tendance doucement haussière (pommes) n'est heureusement pas le cas pour la plupart des produits alimentaires et agroalimentaires qui ont, dans leur majorité, baissé durant cette période comparativement avec la même époque en 2015.

Le ministère du Commerce nous apprend ainsi que, dans la catégorie des matières premières céréalières destinées à l'industrie agroalimentaire, les prix ont reculé à 322 dollars/tonne (usd/t) pour le blé dur, soit l'intéressant niveau de moins de 31,63% par rapport à la même période de 2015.

Le blé tendre a connu pour sa part une baisse d'importation de moins 25% pour un total de 192 usd/t alors que le maïs accusait un recul de moins 10% à 183 usd/t. De son côté, le prix d'achat des poudres de lait s'est établi à 2319 usd/t accusant une baisse importante de moins 21,34% de la valeur importée par ce secteur névralgique.

Cette baisse des prix soulage le Trésor algérien en cette période de «vaches maigres» estime-t-on dans la sphère des importateurs.

En ce qui concerne les fruits frais, il a été importé pour 112,7 millions/usd de bananes durant les sept premiers mois 2016 (contre 107 millions usd sur la même période de 2015) et pour 49,4 millions usd de pommes (78,6 millions usd).

La consommation accrue de gâteaux durant le Ramadhan et la préparation des fêtes d'été a influé sur la facture des amandes qui a été de 25,1 millions/usd (22,4), mais pas pour les raisins secs qui ont affiché 16,7 millions/usd (20,5) et des abricots secs, 4,7 millions usd (5,8) alors que les importations des pruneaux secs ont été plutôt stables à 9,59 millions usd (9,68).

Cette baisse, bienvenue des prix à l'importation, a également touché le sucre roux à 371 usd/t (-1,6%) et les huiles brutes dont la baisse a fluctué de 1,6% 14,43% comparativement à la période énoncée. Il est à noter que l'huile brute de coco et d'autres huiles alimentaires brutes ont connu des augmentations respectives de plus de 6,52% et 46,4%.

Pour la catégorie des produits d'épicerie, les prix à l'importation ont atteint plus de 50% pour les cafés torréfiés à 15 408 usd/t, le lait infantile à 6 861 usd/t avec une hausse de 4,5% et le thé à 2 287 usd/t qui a atteint une hausse de 2,5%.

Le prix du triple concentré de tomate, denrée très consommée en Algérie, a baissé à 864 usd/t (-26,8%), le double concentré de tomate à 1327 usd/t (-9,5%), le concentré de tomate simple à 1169 usd/t (-19,4%). Les pâtes alimentaires ont également connu une baisse de moins 12,5% (à 1714 usd/t), les cafés non torréfiés à 2074 usd/t (-11,67%), le riz à 527 usd/t (-8,8%) et le sucre blanc à 519 usd/t (-0,2%). Pour les légumes secs, des baisses ont été observées pour les haricots secs à 917 usd/t (-34%) et les pois secs à 531 usd/t (-28,63%).

En revanche, les prix à l'importation ont haussé pour les lentilles à 1 079 usd/t (+15,15%) et les pois chiches à 1190 usd/t (+10,3%).

Pour les viandes et poissons, les prix ont reculé pour les viandes bovines réfrigérées à 3552 usd/t (-12,02%), pour celles congelées à 3028 usd/t (-10,4%) et pour les poissons congelés à 1518 usd/t (-5,8%).

Les principaux pays fournisseurs de l'Algérie en poudre de lait sont au nombre de 18 dont les principaux sont la Nouvelle-Zélande (37,6% des importations globales), la France (16,2%), l'Argentine (14,3%), la Pologne (10,1%) et l'Uruguay (9,1%).

Pour les huiles alimentaires brutes, la quasi-totalité des quantités importées a été réalisée par six principaux opérateurs dont une société privée qui demeure en première position avec 58% de la quantité totale importée. Celle-ci demeure dominante pour le sucre roux qui a assuré 85% du total importé. Le sucre blanc a été, pour sa part, importé à hauteur de 63,85 par six entreprises privées.

Concernant le café non torréfié, les principaux importateurs sont au nombre de sept avec près de 70% du total, alors que pour le café torréfié, deux importateurs ont réalisé plus de 30% des importations globales.

S'agissant du ciment, son prix moyen à l'importation a baissé à 64 usd/t contre 84 usd/t (-23,3%).