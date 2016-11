BOUTEFLIKA DANS UN MESSAGE EXCLUSIF À LA REVUE AFRIQUE-ASIE "Le souffle de la Révolution"

Par Madjid BERKANE -

«L'Algérie de novembre travaille aujourd'hui à relever ses propres défis, de façon à préserver sa sécurité dans un environnement régional perturbé, à maintenir la croissance et le développement grâce à la diversification de son économie et à la maîtrise des nouvelles technologies de la connaissance.»

La révolution du 1er Novembre 1954 n'a pas été libératrice uniquement pour le peuple algérien du joug colonial français, mais aussi pour de nombreux autres pays sous la colonisation dans le monde, a indiqué le président de la République, Abdelaziz Bouteflika dans un message exclusif publié par le mensuel Afrique-Asie dans son numéro de novembre, consacré au 62ème anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne. La guerre de libération, par-delà les frontières nationales, «a contribué à accélérer le cours de la décolonisation à travers le monde», souligne le président dans son message. Avant d'affirmer «c'est désormais un fait établi que le combat du peuple algérien a accéléré l'accession à l'indépendance de colonies françaises en Afrique». Mieux encore «le combat libérateur qui a été une épopée'' saluée à travers le monde, a reçu également un écho à l'intérieur même des Nations unies», ajoute le président Bouteflika. «L'histoire témoigne que c'est le soulèvement de la population des villes algériennes en décembre 1960, pour rappeler que la révolution de Novembre était bien la sienne, qui a enfanté, le même mois, la fameuse résolution 1514 proclamant les droits des peuples colonisés à l'indépendance». L'impact positif de la guerre de Libération nationale sur les peuples colonisés ne s'est pas limité a cet aspect, précise le président, mais s'est développé, après l'accès de l'Algérie à l'indépendance, par un soutien solennel aux peuples encore colonisés.

«L'Algérie indépendante, revenue dans le concert des nations, agira et militera pour le triomphe des causes justes, contre l'oppression, à l'image de sa contribution à l'expulsion du régime de l'apartheid de l'Assemblée générale de l'ONU et de sa solidarité agissante avec les pays de la ligne de front en Afrique australe, et à l'image aussi de son rôle dans l'accès de feu le président Yasser Arafat à la tribune des Nations unies pour y plaider les droits du peuple palestinien», a-t-il mentionné, précisant que «c'est aussi dans la fidélité du message de sa révolution libératrice que l'Algérie a milité, durant de longues années, pour que l'indépendance des pays du Tiers-Monde soit confortée par un ordre économique mondial plus équitable. Pour le cas de l'Algérie, c'est la révolution du 1er Novembre qui a «restauré l'Etat algérien souverain», indique le président. Plus explicite «c'est le souffle de la révolution du 1er novembre 1954 qui a animé l'élan de la reconstruction d'un pays dévasté par la guerre coloniale et permis au peuple algérien de réussir en quelques années, à promouvoir une politique fructueuse et prometteuse de développement économique».

«L'Algérie de novembre travaille aujourd'hui à relever ses propres défis, de façon à préserver sa sécurité dans un environnement régional perturbé, à maintenir la croissance et le développement grâce à la diversification de son économie et à la maîtrise des nouvelles technologies de la connaissance, et afin de garantir à son peuple la justice sociale et la solidarité nationale. Et d'ajouter «plus tard, c'est avec l'exemple et l'esprit de la révolution de Novembre que le peuple algérien et son Armée nationale populaire, héritière de l'Armée de Libération nationale, ont réussi à sauvegarder l'Etat et les acquis de la nation au cours de la tragédie nationale»,a-t-il affirmé, soulignant que l'Algérie «a su dépasser cette terrible épreuve grâce à la communion de ses enfants autour de la réconciliation nationale, grâce à laquelle, la paix a été rétablie, l'unité nationale consolidée et le développement relancé». En dépit de l'importance de ces défis, l'Algérie, fait observer Bouteflika, n'a pas relégué la question de la paix dans le monde au second plan.

«L'Algérie n'a guerre été détournée de ses devoirs au sein de la communauté internationale, notamment dans ses espaces d'appartenance historiques, géographiques et culturels».

Dans ce contexte, le président de la République a indiqué que «l'Algérie travaille résolument à la mise en oeuvre de l'accord de paix au Mali, signé à Alger, comme elle contribue activement au processus de règlement de la crise libyenne sous l'égide des Nations unies».

La position de l'Algérie «demeure constante aussi, réaffirme Bouteflika, dans sa solidarité avec le peuple palestinien en lutte pour l'édification de son Etat indépendant et souverain, tout comme elle appuie avec rectitude le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination sous l'égide des Nations unies», a-t-il ajouté. Sur le plan de la lutte contre le terrorisme, le chef de l'Etat a rappelé que l'Algérie est également partie prenante dans la solidarité internationale grandissante face à «l'horreur du terrorisme, dont elle a longtemps souffert seule», a-t-il conclu.