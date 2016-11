LE CASSE-TÊTE DES FUITES D'EAU Le ministre des Ressources en eau en fait une priorité

Par Abdelkrim AMARNI -

80 barrages seront opérationnels en 2017 avec la mise en service de cinq nouvelles réalisations.

Le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement, Abdelkader Ouali, a insisté jeudi à partir de Blida, sur l'impératif de lutter contre les fuites d'eau, en vue de la préservation de cette denrée vitale.

«Nous devons préserver l'eau, en veillant à la réparation des réseaux déficients», a soutenu Ouali, lors d'une visite de travail effectuée à Blida. Il signalera, à ce propos, «l'affectation d'une enveloppe de 200 millions de DA pour la rénovation du réseau de transport d'eau potable de la wilaya, à partir de l'été prochain.»

Le ministre a estimé que «l'Algérie n'a pas de problème en matière de production d'eau, mais plutôt dans sa distribution, dont la gestion n'est pas au niveau escompté», a-t-il relevé.

D'autre part, Abdelkader Ouali a relevé la réalisation, en l'espace de 15 ans, à l'échelle nationale, de 31 barrages, au titre du programme présidentiel, portant ainsi le nombre de ces ouvrages à 75 en Algérie, avant d'atteindre 80 barrages en 2017, avec la réception programmée de cinq autres réalisations, actuellement en cours de concrétisation, à travers le pays, et ce, dans le cadre de la mobilisation des eaux superficielles.

Il a également mis en exergue l'importance des eaux souterraines qui contribuent de façon efficiente à l'alimentation en eau potable (AEP) des citoyens. Il dira que la wilaya de Blida s'appuie sur les eaux souterraines pour l'AEP de sa population. Selon lui, l'AEP à Blida sera renforcée par la réalisation et la réhabilitation de 30 forages d'eau, dans l'attente, a-t-il dit, de la mise en oeuvre d'autres solutions, actuellement à l'examen, et relatives à la réalisation de grands transferts d'eau à partir de l'est et de l'ouest de la wilaya.

Il a aussi mis l'accent sur «le rôle non négligeable de l'eau de mer dessalée en matière d'AEP». Le pays compte actuellement 11 stations de dessalement de l'eau de mer, d'une capacité de production globale d'un milliard de m3 d'eau /an.

Le rôle des stations d'épuration et de traitement des eaux usées, «n'est pas en reste», a encore assuré le ministre, les qualifiant de «source d'eau très importante» et méritant une attention particulière.

Un volume global de 800 millions de m3 d'eaux traitées est destiné à l'irrigation de 80.000 ha de terres agricoles, à l'échelle nationale, est-il signalé.

Durant cette visite à Blida, le ministre a inauguré nombre de structures ayant permis le renforcement du ratio quotidien en eau d'une population globale de 300.000 âmes, relevant des localités de l'est de la wilaya, dont Hammam Melouane, Bougara, Larbaâ, et Oued Slama.

Un réservoir d'eau d'une capacité de 10.000 m3 d'eau a été mis en service à El Mtares, dans la commune d'Ouled Aïch, en sus de la mise en exploitation d'un système pour l'alimentation de 11 centres ruraux de Mouzaïa, en eau potable.