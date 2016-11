UNIFICATION DES RANGS DU FLN Ould Abbès gagne le pari

Par Amar INGRACHEN -

Quelques semaines seulement après son intronisation à la tête du parti, Djamel Ould Abbès a réussi à trouver la dose adéquate d'assurance à injecter dans les rangs du FLN pour les unifier à nouveau.

Le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, a affirmé jeudi qu'il existait une «confiance réciproque» entre la direction actuelle et les «dissidents» du parti pour «renforcer et unifier les rangs du parti». Cette déclaration, qui intervient quelques jours seulement après la démission de Amar Saâdani, celui qui passe pour être «la bête noire» aussi bien des redresseurs, des dissidents que des anciens moudjahidine ayant appartenu au FLN historique, sonne comme un désaveu pour ce dernier, voire comme une nette volonté de «désaâdanisation» de l'ex-parti unique. En effet, dans une déclaration faite lors de la baptisation du siège central du FLN du nom des «Six Historiques» en référence aux dirigeants qui ont déclenché la révolution du 1er Novembre 1954, à savoir Larbi Ben M'hidi, Rabah Bitat, Mostefa Ben Boulaïd, Didouche Mourad, Mohamed Boudiaf et Krim Belkacem, M.Ould Abbès a exprimé sa grande réjouissance quant à la présence des «dirigeants de dissidents au siège du parti», en précisant que Abdelaziz Ziari, selon Ould Abbès, a été «le premier à avoir répondu à l'appel d'unification». Ainsi, tous les adversaires de Amar Saâdani, qui ont non seulement contesté sa légitimité, mais sont allés jusqu'à mettre en place une direction parallèle, ont répondu à l'appel de Djamel Ould Abbès et se sont présentés à la cérémonie de baptisation du siège du FLN ce qui a été une belle occasion pour le tout nouveau secrétaire général du Front d'illustrer sa démarche consensuelle.

La présence des moudjahidine Saleh Goudjil, Lakhdar Bouregaâ, Zohra Drif-Bitat, dont deux ont été des signataires de la lettre appelant à la restitution du FLN à la mémoire collective en mettant son sigle au musée, le dissident Abdelkrim Abada, d'anciens ministres, ainsi que l'ex-président de l'Assemblée populaire nationale, Abdelaziz Ziari, a grandement réconforté Ould Abbès dans sa démarche d'unification des rangs du parti. A cette occasion, fort de l'unanimité qui entoure son orientation, le secrétaire général du FLN a réitéré également sa «légitimité et celle des structures du parti issues du Xe congrès en soulignant avec intransigeance que «les portes du FLN sont ouvertes à tous ceux qui pour une raison ou une autre ont pris leur distance avec le parti, mais le retour doit se faire sans aucun préalable».Par ailleurs, poursuivant son oeuvre de «désaâdanisation», M.Ould Abbès a annoncé une décision portant remplacement de l'initiative dite «le rempart», lancée par l'ancien secrétaire général du parti, Amar Saâdani, par une nouvelle initiative qui porte le nom «Front intérieur» conformément à l'appel fait par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans son message à l'occasion du 62e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er Novembre. A noter que Amar Saâdani a été absent à la cérémonie et que Ould Abbès a refusé de donner un sens politique à cette absence. «C'est un détail. Il doit avoir ses raisons. Il n'y a aucun problème entre le FLN et le SG sortant», a-t-il indiqué.