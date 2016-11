MASTERCHEF BY ALLÉGORIE La mégaproduction arrive en Algérie

Par Salim BENALIA -

Au-delà de la dimension industrielle, qui est stratégique, ce projet est une aventure télévisuelle offerte aux familles algériennes.

Allégorie Production audiovisuelle envisage de produire, organiser et réaliser, pour la première fois en Algérie, dans le cadre d'une émission de télévision un concours consistant en une compétition entre cuisiniers amateurs aboutissant, à l'issue de plusieurs phases de jeu et d'épreuves, à la détermination d'un gagnant. Masterchef Algérie(saison 1) sera en effet diffusée sur la chaîne de télévision Echourouk TV et révèlera tout le talent algérien en matière de télé-réalité. Ce produit sera diffusé en prime time à l'écran, soit, tous les samedis à 20h45, affirme Tayeb, le fameux présentateur de Saraha raha puis de Djajk El Marsoul sur Nessma TV et dont le parcours sur les plateaux est particulièrement riche. Il présente cette nouveauté avec passion et annonce des participants et un jury animés par la flamme sacrée. «Nous allons faire de l'antenne avec ce produit inédit», annonce Marhoun Rougab, dirigeant du groupe algérien de communication Allégorie et producteur de l'émission pour laquelle d'importants moyens techniques, financiers et humains ont été consentis.

Le même responsable cite une armée de professionnels qui ont mis sur pied un plateau de 1200 m2 digne d'une plate-forme hollywoodienne et ajoute dans la foulée: «Notre propos consiste à créer l'industrie audiovisuelle algérienne.» Allegorie a acquis les droits du format de Masterchef auprès d'Endemol-Shine, dont ils sont le partenaire exclusif en Algérie.«Les équipes de Shine France nous ont apporté leur support pour la préparation et la réalisation de cette première saison.

Nous avons réussi ce challenge grâce à la qualité de la collaboration des équipes de Shine France dont l'investissement a été précieux à chaque instant. Le transfert de savoir-faire a été colossal et nous leur en sommes reconnaissants.

Nous sommes armés pour l'avenir», a indiqué Brahim Boucherit, producteur général de l'émission. Yasmina Sellam, Rabah Ourad et Malek Labidi sont les anges gardiens de cette nouvelle aventure télévisuelle. Ils constituent le jury qui permettra de trier le bon grain de l'ivraie et finalement consacrer le meilleur. La première, ex-enseignante à l'université, a préféré troquer la chaire pour les fourneaux. Cette passionnée tient la table d'hôtes de gastronomie et voue une curiosité toujours inassouvie pour l'art culinaire national qui jette ses racines au plus profond de l'histoire. Le second a bourlingué dans le monde de l'univers culinaire et a fini par opter pour une cuisine méditerranéenne dont lui seul détient les ingrédients et qui fait surtout ressortir le cachet algérien bien de chez nous. La troisième et la cadette des jurés est une chef tunisienne. La première saison de Masterchef est composée de huit émissions de 90 minutes chacune. L'heureux gagnant du concours remportera le pactole de cinq millions de dinars et bénéficiera d'une formation au prestigieux institut Paul Bocuse.