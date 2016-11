«OCTOBRE ROSE» ET PLAN ANTICANCER Condor à la rescousse

Par Salim BENALIA -

Le fleuron national de l'électronique a remis des chèques pour les associations de lutte contre le cancer.

La lutte contre le cancer est l'affaire est tous. C'est ce que viennent de confirmer les membres d'associations à la faveur d'une rencontre organisée La lutte contre le cancer est l'affaire de tous. C'est ce que viennent de confirmer les membres d'associations à la faveur d'une rencontre organisée par le producteur national d'électronique Condor. Ce dernier vient en effet, à la faveur de la clôture de tout un mois de sensibilisation et d'information sur le dépistage du cancer du sein auprès de la gent féminine, «Octobre rose», d'offrir des chèques aux principales associations activant sur le terrain. L'événement a été abrité par le prestigieux hôtel El Djezaïr ex-Saint Georges, d'Alger. M.Abderrahamane Benhamadi, premier responsable du Groupe Condor, a remis des chèques aux représentants de ces communautés qui luttent au quotidien contre la terrible maladie. Lors de la soirée à laquelle étaient conviées de nombreuses personnalités du monde sportif et culturel, l'assistance a eu droit à de nombreux témoignages qui ont rendu compte de l'âpre lutte que livrent malades et bénévoles contre le terrible mal, notamment au titre du coût de l'imagerie médicale, l'hébergement lors des soins et autres embûches qui se dressent sur le chemin des patients dont certains finissent par abandonner leur traitement faute de moyens financiers et matériels. Et c'est par esprit de solidarité et par devoir sociétal que le leader algérien de l'électronique a remis des sommes initialement arrêtées à 300.000 DA puis appuyées par un second apport de 200.000 DA, véritable geste de générosité de Benhamadi envers les souffrants. Finalement trois chèques de 500.000 DA chacun ont été attribués aux principales associations qui sont aux avant-postes du combat contre le mal pernicieux. Les associations qui ont bénéficié de ces dons de Condor sont Almal, représentée par sa secrétaire générale Kettab Hamida, El Badr de Blida, représentée par son premier vice-président le Dr Terkmane Yacine, et El Amel fi El Hayet, représentée par M.Fekira Baroudi.