ELLES SE SONT ÉLEVÉES À 2,7 MILLIONS DE TONNES ENTRE JANVIER ET SEPTEMBRE 2016 Les importations de carburant reculent de 18%

Par Walid AÏT SAÏD -

Cette baisse est-elle due à une restriction de l'Etat, un accroissement de la production locale ou le résultat de l'augmentation des prix à la pompe? C'est la question aux milliards de dollars...

Le gouvernement a de quoi se réjouir: les importations de carburant ont reculé de 18% durant les trois premiers trimestres de l'année.

En effet, le ministre de l'Energie, Nouredine Bouterfa, a fait savoir, jeudi dernier devant les députés que les importations de ce dérivé pétrolier se sont élevées à 2,7 millions de tonnes entre janvier et septembre 2016 contre 3,3 millions de tonnes durant la même période en 2015. «Soit un recul de 18%», a t-il fièrement souligné. Une bonne nouvelle donc qui permet au Trésor public de respirer un peu et voir ainsi l'avenir moins sombre. Néanmoins, la question qui se pose réside dans les raisons de cette baisse. Est-elle due à une restriction de l'Etat dans l'importation du carburant, un accroissement de la production locale où le résultat de l'augmentation des prix à la pompe? C'est la question aux milliards de dollars... Pays producteur et exportateur de pétrole, l'Algérie importe, malheureusement, de nombreux produits dérivés du pétrole, dont majoritairement du gasoil et de l'essence sans plomb.

Les carburants et produits pétroliers pèsent d'ailleurs lourd sur la facture à l'importation.

L'Algérie, qui importe déjà plus de 50% de ses lubrifiants ainsi qu'une bonne partie de ses besoins en bitume et en polymères, doit aujourd'hui recourir aux marchés extérieurs pour répondre à la demande interne sans cesse croissante en carburants. En ces temps des vaches maigres, ce «trou» du carburant risque de mener l'Etat vers la banqueroute. L'Etat avait donc décidé d'augmenter les prix à la pompe, qui étaient considérés comme faisant partie des moins chers au monde.

Cette augmentation du carburant va encore une fois être renouvelée cette année, au grand dam des citoyens qui risquent d'être saignés par la loi de finances 2017. Ce qui laisse entrevoir que c'est cette augmentation des prix qui a permis une baisse des importations du fait de la diminution du gaspillage de ce précieux liquide dont les coûts sont des plus faramineux pour l'Etat. Il faut aussi signaler l'étau qui s'est resserré au niveau des frontières où l'armée et les gardes-frontières font des misères aux contrebandiers. Ils ont ainsi réussi à stabiliser l'hémorragie. Il y a aussi une amélioration de la production locale. D'ailleurs, le ministre de l'Energie rassure sur ce sujet. «Le Programme national de renforcement des capacités des raffineries permettrait à l'Algérie de couvrir la demande nationale en produits pétroliers, notamment en carburant, sans recourir à l'importation à l'horizon 2021», a-t-il promis. Nourredine Bouterfa a profité de son oral devant les députés pour revenir sur les étapes des importations de carburant. Il explique dans ce sens que «le Groupe Sonatrach n'a jamais effectué d'opérations de traitement du pétrole brut à l'étranger, se contentant d'importer les produits pétroliers traités et finis dont le coût était moindre».

Le ministre a évoqué le recours de certains pays producteurs de pétrole au traitement et au raffinage de leur pétrole brut à l'étranger puis sa transformation et son renvoi au pays d'origine, sous forme de produits pétroliers finis. «Une opération pas lucrative pour l'Algérie», a-t-il conclu.