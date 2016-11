MOUVEMENT DANS LE CORPS DES CHEFS DE DAÏRA, LES DRAG, LES DAL, LES IGW ET LES SGW Du sang neuf dans l'administration locale

Par Amar INGRACHEN -

Ce mouvement opéré par le chef de l'Etat vient en complément de celui qui a touché le corps des secrétaires généraux de wilaya

Tendue, la conjoncture politique, économique et sociale exige une prise en charge prudente, cohérente et permanente et celle-ci se fait d'abord au niveau local.

Le chef de l'Etat, Abdelaziz Bouteflika, a procédé jeudi à un mouvement dans le corps des chefs de daïra, des directeurs de la réglementation et des affaires générales, des directeurs de l'administration locale et des inspecteurs généraux de wilaya, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution. Ce mouvement concerne la mutation de 177 chefs de daïra et la promotion de 100 cadres en qualité de chefs de daïra.

Il porte également sur la mutation de neuf directeurs de la réglementation et des affaires générales (Drag) et la nomination de huit cadres en qualité de Drag. Pour ce qui est des directeurs de l'administration locale (DAL), le président de la République a procédé à la mutation de 11 DAL et la promotion de neuf cadres en qualité de DAL. S'agissant des inspecteurs généraux de wilaya (IGW), il a été question de la mutation de trois IGW et la promotion de quatre cadres en qualité d'IGW.

Ce mouvement, qui intervient après celui qui a touché le corps des walis, comprend, selon le communiqué du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, les décisions de mutation des cadres totalisant une ancienneté supérieure à cinq années dans leurs postes actuels et la promotion de cadres dans les postes vacants.

«Les promotions contenues dans ce mouvement consacrent le principe d'intégration des jeunes cadres et la promotion de la femme dans l'occupation des postes de responsabilité au sein des collectivités locales», précise la même source qui précise que «ce mouvement vient en complément de celui opéré dans le corps des secrétaires généraux de wilaya (SGW) qui a concerné la mutation de six SGW et la promotion de sept cadres en qualité de SGW».

Compte tenu de la situation politique, économique et sociale induite par la chute des prix du baril de pétrole, les chefs de daïra, les Drag, les DAL, les IGW et les SGW, tout autant que les walis sont appelés à inscrire leur démarche dans une perspective commune qui soit en phase avec la stratégie du gouvernement, et ses objectifs: rééquilibrer le budget de l'Etat sans attenter aux acquis sociaux des Algériens.

Injecter du sang neuf au niveau des démembrements locaux de l'Etat s'inscrit foncièrement dans une démarche de renouveau en matière de gouvernance locale et de rigueur puisque, désormais, le gouvernement semble intran-sigeant sur l'obligation de résultats.

«La réunion gouvernement-walis permettra surtout d'établir une nouvelle feuille de route pour les walis et les walis délégués dans laquelle il sera mentionné en première ligne, noir sur blanc, les différentes missions que les walis seront tenus de mener sur le terrain, non sans faire valoir l'obligation de résultats», souligne une source du gouvernement. Nouveaux cadres, nouveaux enjeux, nouveaux objectifs.