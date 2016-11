INCENDIE DE LA SOMIK SKIKDA Des milliards de pertes et des questions

Par Wahida BAHRI -

Les sapeurs-pompiers ont eu fort à faire ce jour-là (Photo archives)

Cas isolé ou prémédité, l'enquête en cours devra déterminer les raisons de l'incendie, surtout que plusieurs cadres de cette filiale de Sonatrach, font l'objet de poursuites judiciaires.

Les grandes entreprises publiques semblent bien vulnérables face aux risques d'incendie? Après le centre d'enfûtage de gaz butane de Naftal, qui avait été en proie à un incendie, c'est au tour de Somik, entrepôt de la Société de maintenance industrielle de Skikda (Somik), filiale de Sonatrach, implantée dans la zone industrielle du chef-lieu de wilaya. Cette unité qui a failli être complètement ravagée par le feu, n'était-ce la vigilance des agents de sécurité, qui ont remarqué des flammes dépassant les deux mètres, et un nuage de fumée qui se dégageait des hangars, non loin du bâtiment de la direction générale de cette filiale. L'incendie s'est produit notamment au niveau de deux entrepôts de Somik réservés aux déchets, bois, plastiques et autres produits, utilisés dans la maintenance industrielle. Alertés, les éléments de la Protection civile de l'unité principale Hamrouche Hamoudi, usant de tous les moyens humains et matériels sont parvenus au bout de trois heures à maîtriser l'incendie et éviter du coup une véritable catastrophe à cette zone industrielle, qui n'est d'ailleurs pas à son premier incendie. Bien qu'aucune victime n'ait été déplorée, il n'en demeure pas moins que le premier bilan fait état de la perte totale de deux lignes de l'unité charpente métallique ainsi que les hangars qui les abritaient, nous dit-on. Les premières évaluations des dégâts sont estimées à plus de 10 milliards de centimes. Pour l'heure rien n'a filtré sur l'origine exacte de l'incendie. Nous apprenons qu'une enquête vient d'être ouverte pour déterminer les circonstances exactes du sinistre. A rappeler que Somik.Spa est une société de maintenance industrielle issue d'une opération de Skikda, filialisation initiée par la société Sonatrach et l'entreprise de gestion de la zone industrielle de Skikda Egzik. La société a été créée principalement pour doter le pôle des hydrocarbures d'une entité de maintenance spécialisée forte et professionnelle à même de prendre en charge les besoins importants du pôle hydrocarbures de Skikda en matière de maintenance industrielle. Cette filiale est depuis 2013 sous le poids d'un scandale de corruption liée à l'attribution de marchés dans le cadre de la rénovation du méga-train GNL par la firme américaine KBR. Sont impliqués dans cette affaire 55 personnes, dont 11 femmes, plusieurs cadres et témoins ainsi que des ressortissants étrangers de nationalités britannique et japonaise, nous précise-t-on. Travaillant pour la plupart, au compte de la société de maintenance industrielle de Skikda (Somik) filiale de Sonatrach,les prévenus avaient rappelons -le été déférés par devant le juge d'instruction, près le tribunal de Skikda, qui avait notons-le, placé 20 d'entre eux, sous contrôle judiciaire, pour corruption, passation de marchés en violation de la réglementation, détournements de fonds, dilapidation de deniers publics, établissement de faux documents et octroi d'avantages injustifiés, qui ont été relaxés. Signalons que, l'affaire avait été mise à nu, sur la base d'informations, parvenues aux éléments de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Skikda, faisant état de passation de marchés en violation de la réglementation, dans le cadre de l'opération de rénovation du centre de liquéfaction de gaz naturel (train GNL) de la zone industrielle de Skikda par la firme américaine KBR. L'enquête a été élargie à d'autres wilayas où certains cadres impliqués possèderaient d'importants biens immobiliers (appartements et villas). S'agissant des circonstances de l'incendie ravageur de la Somik, acte isolé ou commandité, l'information judiciaire engagée par les services de sécurité, devra trouver réponse, pour tenter de faire le lien entre les deux affaires s'il en existe.