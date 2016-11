ABDELAZIZ BELAÏD, PRÉSIDENT DU FRONT AL-MOUSTAKBAL "La protection du pays est l'affaire de tous"

La protection du pays des dangers qui le guettent est «l'affaire de tous les Algériens», a considéré hier, à Constantine le président du Front Al-Moustakbal, Abdelaziz Belaïd. S'exprimant au cours d'un meeting animé au Palais de la culture Malek-Haddad, M.Belaid a appelé les citoyens à se «lancer sans conditions» dans la bataille de la protection du pays de «tous les dangers», soulignant l'importance de mettre en place «une voie de communication» devant permettre, de son avis, «une résolution efficace des problèmes multiformes'' auxquels fait face la société.

M.Belaid a également appelé à l'établissement de «bilans réels et justes» dans tous les domaines notamment «économique» pour, a-t-il soutenu «une meilleure maîtrise des points forts et faibles». Il a, dans ce contexte, considéré que «le pays ne souffre pas de crise économique grave, mais fait face à une crise d'éthique et de gestion» appelant l'élite politique, la population et la société civile également à agir contre toutes les formes de dépassements mettant «en péril» l'avenir du pays et des générations montantes.