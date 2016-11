IL A RÉUNI LE BUREAU POLITIQUE DE SON PARTI Les conseils de Ghoul à la classe politique

Le parti du «Tajamoue Amal Al-Djazair» (TAJ) a appelé la classe politique à participer à la concrétisation du contenu du message du président de la République, adressé à l'occasion du 62ème anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er Novembre 1954 et à contribuer à «la création d'un climat calme fondé sur le respect mutuel». Le parti a appelé, à l'issue de la réunion de son bureau politique, la classe politique à participer à la concrétisation du contenu du message du président de la République et à contribuer à la création d'un climat calme et responsable fondé sur le dialogue fructueux, l'enrichissement constructif et le respect mutuel, pour l'intérêt suprême de la nation et de la patrie». Dans ce cadre, TAJ a salué le message du président Abdelaziz Bouteflika qui appelle à «l'édification d'un front interne fort qui renforce la cohésion nationale afin de relever les défis auxquels l'Algérie est confrontée», soulignant «son entière disposition à adhérer à toute démarche allant dans le sens de ce message».