RETRAITE ANTICIPÉE Le dispositif a-t-il des justifications?

Par Ali TIRICHINE -

Lamri Larbi, spécialiste des questions économiques, de la santé et de la sécurité sociale, clame que ce dispositif n'a plus de justificatifs.

Selon ce professeur et chercheur universitaire, il faut tirer des enseignements de cette situation et mettre en exergue un manque de vision et de stratégie des gouvernants. «Les gouvernements sérieux font de la prospective, des analyses scientifiques permettant de les éclairer sur les questions pointues et de les aider dans la prise de la bonne décision», dit-il à ce propos.

Selon lui, il y avait une opportunité exceptionnelle qui aurait dû engendrer une politique de rétablissement des normes et mettre fin à toutes les mesures initiées dans le plan d'ajustement structurel initié par le FMI et la Banque mondiale et «remettre les compteurs à zéro». Entre autres il fallait «mettre fin à l'ensemble des dispositifs exceptionnels de lutte contre la faillite financière, y compris le dispositif de la retraite anticipée».

Au lieu de faire cela, durant cette période d'aisance financière et par manque de vision des dirigeants, on a continué «injustement sur le double plan stratégique et visionnaire» à traîner le fardeau de la retraite anticipée jusqu'à constituer une bombe à retardement dans un contexte de crise économique intense provoquée par la baisse drastique des prix des hydrocarbures.

Encore plus grave, à ses yeux, cette appréciation erronée de l'Ugta et des travailleurs de considérer la disposition de la retraite anticipée comme un acquis social lorsqu'on sait qu'il n'était rien de cela, mais juste un dispositif transitoire pour transcender une période de crise financière et qui, au-delà, n'a plus sa raison d'être. Il remarque qu'il y a de fortes ressemblances entre la situation de faillite de la moitié des années 1990 qu'on a dramatiquement vécue et insupportable pour de nombreuses couches sociales appauvries et la situation d'aujourd'hui avec l'épuisement du Fonds national de régulation des recettes.

Il ajoute que les chercheurs rencontrent beaucoup de difficultés à disposer des informations et données permettant d'étayer leurs analyses, notamment pour les questions de la sécurité sociale et la direction générale en charge de la sécurité sociale du ministère concerné ne diffuse aucune information sur les dépenses de sécurité sociale.

A propos de la retraite anticipée, il souligne que suite aux difficultés économiques apparues à partir de la fin des années 1980 et en application du plan d'ajustement structurel qui s'en est suivi durant la période 94-97, d'importantes dispositions législatives ont été prises pour alléger les effets sociaux des réformes engagées et réduire le coût social des compressions des effectifs.

C'est ainsi qu'un dispositif de retraite anticipée a été initié à partir de 1994 permettant aux travailleurs des entreprises publiques de partir en retraite à l'âge de 50 ans pour les hommes et de 45 ans pour les femmes. Cet assouplissement des conditions de départ est de nature économique, dit-il.