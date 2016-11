IL A INVESTI HIER LA RUE À BÉJAÏA Le RCD dénonce la politique d'austérité

Par Arezki SLIMANI -

Le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) n'a pas trouvé, hier, trop de soutiens dans son combat contre l'austérité, qui déborde depuis hier dans la rue à travers une marche pacifique et populaire préparée depuis plus d'une semaine.

300 manifestants, selon la police et près de 2000 selon les organisateurs, ont pris part à cette manifestation qui s'est ébranlée vers 11 heures de l'esplanade de la Maison de la culture Taos Amrouche jusqu'à la place de la Liberté Saïd-Mekbel à Béjaïa. A travers l'action pacifique d'hier, le RCD a confirmé parfaitement la totale démobilisation de la population bien que les revendications ont été intelligemment retenues de manière à brasser large. Ce ne fut pas le cas et c'est loin d'être la faute de ce parti qui s'est donné corps et âme à sa réussite.

Tout au long du parcours, les militants et les sympathisants du RCD ont scandé des slogans contre la politique du gouvernement et notamment le wali et la majorité FFS à l'APW accusée de «soumission». Plus qu'ailleurs, le RCD relève le «gel» de tous les projets structurants destinés à Béjaïa, un gel qui n'a d'autre signification que «l'annulation». Comment se fait-il qu'on «parle peu ou plus du CHU, du stade de 40.000 places, du doublement de la voie ferrée Béjaïa-Alger et des quotas de logements», s'interrogent les manifestants, qui vont jusqu'à parler d'une «politique anti-Kabylie».

Le «bradage du patrimoine public, les atteintes à la liberté et la répression qui se sont multipliés dernièrement sont d'autres griefs mis en avant par le RCD localement. Celui-ci cite la cession du quai n°21 du port de Béjaïa au profit de l'Etrhb de Ali Haddad, la poursuite en justice de certains militants activistes sont deux exemples qui n'auraient pas eu lieu sans «la soumission de l'APW de Béjaïa à l'Exécutif». Dans la foulée, un vibrant hommage a été rendu au feu maire de Timezrith, Fatsah Chibane, assassiné il y a huit ans par la horde terroriste et dont une stèle érigée et financée par les APC de Tifra et de Timezrith sera inaugurée aujourd'hui par les autorités de la wilaya sur le lieu-même de son assassinat. Hier, ses camarades du RCD ont observé une minute de silence en sa mémoire.

La faillite de la classe politique y est pour beaucoup dans ce «je-m'en-foutisme» qui frappe toutes les couches sociales et qui s'est confirmé hier via la manifestation du RCD. Un des responsables du parti l'aura reconnu de lui-même. «Nous nous attendions à beaucoup plus de monde, mais l'essentiel est que l'action a eu lieu et va certainement réveiller les consciences. Sinon comment expliquer que l'on se mobilise peu pour des questions d'intérêt général. La politique d'austérité prônée par le gouvernement et ses conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages, les projets de développement, les atteintes aux libertés individuelles, collectives et d'organisation ne relèvent-elles pas des préoccupations de l'heure?» La question reste posée, mais elle a le mérite de confirmer cette désolidarisation.