CHALEUREUSEMENT ACCUEILLIE PAR LE La Protection civile honore Boumessaoud

Par Kamel BOUDJADI -

Un geste fort pour honorer ce beau village qui est un exemple

Mériter l'honneur d'être le village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou n'est pas chose aisée. Pour cela, les villageois de Boumessaoud ont pris de leur temps et se sont sacrifiés pour faire un travail colossal.

Une forte délégation des instances nationales de la Protection civile algérienne s'est rendue hier au village le plus propre de la wilaya de Tizi-Ouzou, Boumessaoud. Représentant le directeur général de ce corps, Mustapha Lahbiri, plusieurs directeurs centraux, dont le directeur général de l'unité de la capitale, Nechab, les officiers et les cadres de la Protection civile ont voulu faire un geste fort pour honorer ce beau village qui est l'exemple de ce que peuvent faire les Algériens pour leur environnement.

Arrivée sur les lieux, la forte délégation, accompagnée de centaines de camions et autres véhicules de la wilaya, a été chaleureusement accueillie par les villageois. Ces derniers étaient très heureux que la Protection civile ait fait ce geste qui les encourage fortement à aller de l'avant dans leurs efforts d'amélioration de l'environnement de leur village, Boumessaoud.

Aussi, la délégation a été gratifiée d'une visite guidée des belles allées du village avec ses anciennes structures et les nouvelles, conçues selon des normes modernes. Des explications ont été fournies par les responsables du comité du village sur le travail accompli depuis plusieurs années. Avoir l'honneur d'être le village le plus propre de la wilaya n'est pas chose aisée. Bien au contraire, les villageois de Boumessaoud ont pris leur temps et se sont sacrifiés pour faire un travail colossal que les communes elles-mêmes n'ont pas pu accomplir avec tous leurs moyens. En effet, la délégation a fortement apprécié le travail accompli. Les allées étaient brillantes de propreté tout comme la place du village où jaillit l'eau ramenée des sources situées sur les hauteurs du village.

La maison de Cherif Kheddam ne pouvait également passer inaperçue. La délégation s'est arrêtée pour se recueillir sur la tombe de ce grand artiste, située à quelques pas seulement de sa maison natale. Une maison ancienne qui garde encore jalousement le berceau, lequel a abrité les comptines qui ont provoqué le sommeil des enfants.

Pour leur part, les villageois de Boumesaoud, qui ont fortement apprécié ce geste de haut vol des responsables de la Protection civile ont organisé un grand banquet à la délégation.

Les villageois étaient nombreux; presque tous, femmes et enfants, sont sortis accueillir et accompagner les visiteurs qui ont découvert, émerveillés, leur village.

Enfin, rappelons que les pouvoirs publics ont fortement réagi à ce concours Rabah Aïssat qui a consacré Boumessaoud cette année. Lors de la remise du Prix à la Maison de la culture, le 14 du mois d'octobre, le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement a fait un geste d'une grande signification en dégageant une enveloppe de 10 millions de dinars au profit de ce village en plus de la cagnotte gagnée remportée au concours. En plus de cela, le ministre a évoqué l'éventualité d'instituer, dans les éditions prochaines, une prime de participation à tous les villages qui prennent part au concours. C'est là un geste fort des pouvoirs publics qui viennent épauler la commission de l'APW dans son travail qui vise la pérennisation de ce concours.