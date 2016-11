LES ÉCHAUFFOURÉES ONT DURÉ TOUTE LA NUIT DE VENDREDI À SAMEDI émeutes à Ouaguenoun

Par Kamel BOUDJADI -

Hier, le calme était de mise durant toute la journée, mais les traces des émeutes restaient encore visibles sur les lieux.

Le chef-lieu de la commune d'Ouaguenoun vit depuis avant-hier des troubles entre les jeunes et les forces de police de la brigade locale. Après une nuit d'émeute, la tension était toujours perceptible hier durant l'après-midi.

Les jeunes maintenaient toujours les voies publiques fermées par des pierres entassées et des troncs d'arbres. Sur les lieux, hier dans l'après-midi, des groupes de jeunes étaient encore là pour, disaient-ils, poursuivre les jets de pierres sur la brigade locale de la police judiciaire. Pour dire en fait, qu'ils ne comptaient pas s'arrêter là.

A l'origine de cette colère exprimée d'une façon violente et anarchique, l'arrestation par la police d'un jeune de la localité qui était recherché.

Selon des témoins, les éléments de la police étaient venus interpeller la personne qui, par ailleurs, détenait un bar clandestin au lieudit Alma Loucif, alors qu'elle assistait à l'enterrement de sa grand-mère. C'est en fait, le moment et le lieu choisis par les policiers qui ont mis les gens en colère considérant que le moment était sacré dans les villages. Selon d'autres témoignages, les foules ont catégoriquement refusé l'interpellation sur les lieux.

C'est une fois l'enterrement terminé que des groupes de jeunes sont venus exprimer, bien maladroitement, leur colère en s'en prenant à la brigade de police locale et en fermant les routes qui mènent vers le chef-lieu tout proche du cimetière.

Sur les lieux des émeutes de la nuit, un camion de la soirée locale se trouvait encore, calciné. Il a été incendié dans la nuit qui a suivi l'enterrement.

Hier, le calme était de mise durant toute la journée, mais les traces des émeutes restaient encore visibles sur les lieux. Les passants étaient rares à s'aventurer sur place, craignant d'être pris dans les émeutes qui risquaient de reprendre à tout moment. Dans l'après-midi, des groupes de jeunes se formaient toujours au niveau du chef-lieu. Vraisemblablement, leur présence annonçait la reprise des émeutes. Mais jusqu'à tard dans l'après-midi, le calme était toujours de mise, mais la tension était toujours perceptible. Par ailleurs, il convient de signaler que des actions de colère, pour diverses raisons, ont souvent engendré de fâcheux incidents comme celui d'hier à Ouaguenoun. Quelques jours auparavant, la fermeture de la route par des villageois de Mliha dans la daïra de Makouda a eu une fin tragique. Deux jeunes frères issus du village Tazrart, dans la même commune ont trouvé la mort alors qu'ils tentaient de forcer les barricades de pierres et de troncs d'arbres en feu dressé par les jeunes en colère.

Leur véhicule a pris feu avant d'être percuté par un autre véhicule qui a aussi tenté de forcer les barricades.

La fumée les a empêchés de s'apercevoir qu'un véhicule, celui des deux jeunes frères, était coincé et immobilisé.

Aussi, l'issue est dramatique et fâcheuse sans pour autant que la police ne soit intervenue d'une façon quelconque.

Les actions de ce genre commencent réellement à provoquer la colère des populations qui comprennent les doléances et les problèmes des villages mais ne partagent pas les méthodes en question qui consistent à fermer les routes. Ce sont les autres citoyens qui payent le prix et non les élus incriminés.

Notons enfin, qu'au sujet des émeutes d'avant-hier, il n'a été déploré aucun blessé ni arrestation parmi les émeutiers, tous jeunes. Les plus âgés tentaient hier dans l'après-midi de raisonner les jeunes et de faire revenir le calme et la sérénité dans cette commune qui souffre du sous-développement et du manque de perspectives pour les jeunes.