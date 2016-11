ABDELMALEK BOUDIAF, MINISTRE DE LA SANTÉ "L'Algérie est un modèle régional"

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf a insisté hier à Souk Ahras sur la nécessité de mettre en place un système de santé national unifié incluant les deux secteurs public et privé. Lors de l'inspection de l'hôpital «Houari Boumediene» de la ville de Sedrata, deuxième plus grande ville de la wilaya, le ministre a appelé au changement du mode de gestion afin de garantir une prise en charge «plus efficace et meilleure» du malade. Il a également considéré que le système de santé unifié est imposé par l'impérative complémentarité entre le public et le privé. Des mécanismes de complémentarité entre ces deux secteurs doivent être trouvés pour former un système sanitaire national, a noté M. Boudiaf qui a relevé que l'Algérie est aujourd'hui dans le domaine de la santé un modèle à l'échelle régionale et internationale. Il a également souligné que le nouveau Code de la santé prévoit une révision de la carte sanitaire qui, à terme permettra l'émergence de circonscriptions sanitaires qui incluront chacune une partie de la population et un nombre d'établissements hospitaliers comprenant tous les acteurs de la santé, y compris les médecins généralistes et spécialistes du public et du privé. Après avoir annoncé l'entrée en service à l'hôpital de Sedrata d'une unité d'oncologie, le ministre a souligné que cette unité évitera aux patients les déplacements vers Annaba et Souk Ahras et a affirmé que le problème d'encadrement médical a été définitivement résolu. Le ministre a souligné à cet effet que le président de la République Abdelaziz Bouteflika accorde un intérêt personnel à la prise en charge des malades cancéreux. Le ministre de la Santé a indiqué que le nombre de médecins spécialistes dans la wilaya de Souk Ahras est passé de 63 à 106 dans le secteur public, en plus de 60 autres dans le secteur privé.