ACCIDENT DE LA ROUTE Un mort et 2 blessés à Djelfa

Une personne a trouvé la mort et deux autres ont été blessées dans un accident de la route survenu, hier à Djelfa, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile. L'accident est survenu au nord de Djelfa, sur l'axe du CW N166 reliant Hassi Bahbah à Hassi El Ich, lorsqu'un véhicule léger est entré en collision avec une moto, causant la mort sur place du conducteur de cette dernière, en plus de blessures diverses à deux autres personnes, a-t-on ajouté de même source. La dépouille de la victime (40 ans) a été transportée à la morgue de l'hôpital de Hassi Bahbah, également lieu du transfert des deux blessés, après avoir reçu les soins nécessaires sur les lieux de l'accident. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet accident meurtrier.