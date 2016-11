EN MISSION DE JUMELAGE À TAMANRASSET Le CHU de Tizi Ouzou effectue plus de 800 actes médicaux

Au total 866 actes médicaux et chirurgicaux ont été effectués par la mission de jumelage menée par une équipe du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Nedir-Mohammed de Tizi Ouzou à Tamanrasset entre les 21 et 28 octobre dernier, a-t-on appris hier du directeur général de l'établissement. Lors d'une conférence de presse consacrée aux différentes opérations de jumelage menées dans le Sud algérien depuis 2014 à ce jour, le professeur Abbès Ziri a précisé que l'équipe du CHU composée de 12 médecins spécialistes dont des maîtres-assistants et des professeurs, a effectué 830 consultations spécialisées, 20 actes chirurgicaux et 16 explorations. En dehors du travail effectué à l'hôpital de Tamanrasset dans le cadre d'un programme national de jumelage lancé par le ministère de la Santé, six se sont déplacés dans la commune de Tinzaouatine, distante de 550 km du chef -lieu de wilaya, a-t-il précisé, donnant le chiffre de 200 personnes examinées à l'occasion au niveau de cette zone. Après une première mission accomplie dans cette wilaya en 2015, les équipes médicales du CHU de Tizi Ouzou ont mené trois autres opérations de jumelage en 2016 avant celle effectuée en octobre dernier, a-t-il signalé.

Les cinq actions ont permis d'accomplir 4 175 consultations spécialisées, 246 actes chirurgicaux et 32 explorations, a-t-il avancé.

Le conférencier a annoncé une nouvelle mission qui sera accomplie à partir du 15 novembre prochain dans la wilaya d'Illizi et deux autres attendues pour décembre successivement à In Salah et Tamanrasset. Depuis le lancement du programme en 2014, un total de huit opérations d'échange a été concrétisé dans trois wilayas (Ghardaïa, Tamanrasset et Illizi) à la faveur desquelles 6093 patients ont été examinés, 482 autres opérés pour différents motifs et 179 ont fait l'objet d'exploration, a-t-il résumé.

En marge de la présentation du bilan de jumelage, le Pr Ziri a déclaré que le projet de réalisation d'un nouveau service des urgences pour un montant de 395 millions de dinars a été lancé depuis une dizaine de jours.

Le délai de réalisation de la nouvelle structure est de 18 mois, a indiqué le directeur général du CHU qui a affirmé que des instructions ont été données à l'entreprise en charge des travaux pour en réduite la durée. Le nouveau pavillon des urgences sera réalisé en R+6 et comportera entre autres cinq blocs opératoires et un plateau technique consistant qui permettra d'effectuer tous les examens radiologiques au niveau de cette structure.Des laboratoires d'analyses seront également prévus dans ce nouveau service qui aura pour objectif d'avoir des «urgences complètes» qui assureront une meilleure prise en charge des malades en plus de la satisfaction de la demande exprimée.

Le projet comportera aussi une piste réservée aux éventuels besoins d'évacuation par voie aérienne et ses accès seront indépendants du CHU et donneront directement sur la Route nationale N° 12, a-t-il soutenu. Toujours au volet infrastructurel, le directeur du CHU a annoncé la mise en service «imminente» du centre de désintoxication dont les travaux de réalisation sont achevés à 100%.

Par ailleurs, un service de néonatalogie, le premier du genre dans la wilaya de Tizi Ouzou, a été inauguré à l'occasion de la célébration du 62ème anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale.