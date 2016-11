IMPORTATION DE CARBURANTS La facture ne dépassera pas le milliard de dollars

La facture d'importation des carburants ne dépassera pas un milliard de dollars en 2016 grâce à la réhabilitation des raffineries de Skikda et d'Arzew, a affirmé hier, à Alger le vice-président de Sonatrach chargé de la liquéfaction, le raffinage et la pétrochimie, Akli Remini. «Nous avons un large programme de réhabilitation des raffineries. Celles de Skikda et d'Arzew ont déjà été réhabilitées et sont en fonctionnement. Grâce à cette opération, la facture d'importation des carburants ne dépassera pas un milliard de dollars en 2016, contrairement aux (années passées ndlr) où nous importions entre 2 à 3 milliards de dollars», a souligné M. Remini en marge de la signature d'un contrat entre Sonatrach et le groupe chinois CPECC pour la réhabilitation de la raffinerie d'Alger.