RÉUNION DU COMITÉ DE HAUT NIVEAU DE L'UA SUR LA LIBYE Messahel représentera le président Bouteflika

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue arabe, Abdelkader Messahel, représentera le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux travaux de la réunion du Comité de Haut niveau de l'Union africaine sur la Libye prévue le 8 novembre 2016 à Addis-Abeba, a indiqué hier un communiqué du MAE. Cette réunion qui fait suite à celle tenue à New York le 21 septembre 2016 «s'inscrit dans le cadre du suivi de l'évolution de la situation en Libye et constituera une opportunité pour passer en revue les efforts régionaux et internationaux déployés dans le cadre du règlement de la crise dans ce pays», précise la même source. Par ailleurs, M. Messahel «représentera également le président de la République, au 2e Sommet extraordinaire de la Capacité africaine de réponse immédiate aux crises (Caric), qui se tiendra le 9 novembre 2016 à Addis-Abeba», ajoute le MAE. l'objectif de ce Sommet «étant l'examen du statut de la Caric conformément aux recommandations adoptées lors du 26e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement», conclut la même source.