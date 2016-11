POUVOIR-OPPOSITION La Fin des hostilités

Par Amar INGRACHEN -

Finalement tout le monde, ou presque, participe

Les autorités ayant réussi à imposer leur agenda, les principaux partis d'opposition ont fini par accepter de jouer selon les règles qui en émanent.

Après avoir essayé, des mois durant, à inverser les rapports de force en sa faveur et imposer son agenda consistant à engager un processus de transition démocratique, l'opposition semble se rétracter. D'un radicalisme inconciliable, elle a revu à la baisse la virulence de son discours pour devenir, progressivement, «fréquentable», y compris par le pouvoir. Elle est passée, autrement dit, d'une remise en cause du système à une adhésion, avec réserves certes, aux règles du jeu qu'il édicte. Signe d'apaisement? Tout porte à le croire.

Depuis la naissance de la Coordination pour les libertés et la transition démocratique et le Pôle des forces du changement dans le sillage de la présidentielle de 2014, les partis qui la composent n'arrêtent pas d'appeler à une «refondation du système», selon les règles et valeurs de la démocratie. Pour y parvenir, maintes actions médiatiques et politiques ont été engagées. Sans succès puisque le pouvoir est resté imperturbablement attaché à son agenda, malgré les appels incessants à l'application de l'article 88 de l'ancienne Constitution et les interminables dissertations sur l'illégitimité et l'illégalité des élections. Les présidentielles se sont ainsi déroulées dans le bruit, mais elles ont été validées. L'opposition a continué sur sa lancée bien des mois après en réitérant à chaque occasion sa revendication d'une transition démocratique, tout en soulignant une vacance du pouvoir». Sans succès puisque, encore une fois, le pouvoir politique en place a bien mené son agenda: révision de la Constitution, vote de tous ses projets de loi, constitution de plusieurs gouvernements, etc. Dans ces entrefaites, un bilan s'est imposé et l'opposition l'a fait: l'échec est sans appel. Il est vrai qu'il n'est pas très politique de reconnaître son échec, mais celui-ci est si évident que le reconnaître rehausse simplement l'image de l'opposition, aussi bien auprès de l'opinion qu'auprès des partis au pouvoir. Un cadre du RCD a même reconnu qu'«il ne sert à rien d'avoir raison tout seul», à quelques jours de l'annonce de la participation du parti aux législatives d'avril 2017, ce qui vaut un palpitant mea culpa. Même chose pour le MSP qui, après avoir lui aussi revendiqué une invalidation de la présidentielle de 2014 et appelé à une transition démocratique, a abandonné ce langage avant d'annoncer sa participation aux élections du 20 avril 2017. Du côté de Talaie, El Houriet, troisième parti le plus important de l'opposition à côté du RCD et du MSP, c'est la même démarche. Après un mouvement d'un rythme effréné et d'un radicalisme sans parfum, Talaie El Houriat a improvisé une halte au cours de laquelle il a laissé tomber son jargon «révolutionnaire» pour se mettre désormais à faire de la politique dans le respect des règles mises en place par le système.

«La montée des tensions sociales soulève fondamentalement la problématique de la légitimité, de la représentativité et de la crédibilité des institutions du pays qui demeure une lourde hypothèque à lever pour mobiliser nos concitoyennes et nos concitoyens, les rassembler et les mettre en situation de relever en rangs unis les grands défis politiques, économiques et sociaux du moment», a écrit dans ce sens Talaie El Houriyet sans évoquer «la vacance du pouvoir» qui a constitué son cheval de bataille depuis la présidentielle de 2014.

Bien entendu, il est à soupçonner que la nouvelle loi électorale, qui piège les partis politiques en bannissant indirectement l'option du boycott de leur dictionnaire politique, ait été fabriquée à cet effet, c'est-à-dire dans l'objectif de pousser l'opposition à se jeter dans le giron du système ou du moins, à accepter les règles qui en émanent. Néanmoins, la situation n'est pas dénuée d'enjeux politiques. En effet, l'instabilité du système politique ne dépend pas que de la bonne marche de l'agenda du gouvernement. L'opposition elle aussi a un rôle à jouer en la matière et les hostilités incessantes entre les deux bords peuvent très bien ébranler l'édifice institutionnel national et déstabiliser la socité. De ce fait, la disposition à une ouverture du système aux forces de l'opposition exprimée par le président Bouteflika à doses plus ou moins repérables dans les différents discours qu'il a tenus au cours de ces deux dernières années, conjuguée à une aptitude de l'opposition à adhérer à un processus de déconstruction-reconstruction de l'Etat sur un paradigme démocratique, semble avoir sonné le glas des hostilités. C'est du moins ce que laisse comprendre le climat de sérénité et d'apaisement qui prévaut actuellement entre le pouvoir et l'opposition qui ne ratent, vraisemblablement, aucune opportunité de faire les yeux doux les uns aux autres.