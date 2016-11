RÉELLE MENACE SÉCURITAIRE À NOS FRONTIÈRES La preuve par 17 missiles contre avions

Par Ikram GHIOUA -

Un véritable arsenal

Pour ceux qui doutent encore que l'Algérie n'est pas menacée, notamment au niveau de ses frontières, la preuve vient d'être donnée par cette incroyable saisie d'un arsenal de guerre à Adrar.

Une importante quantité d'armes lourdes a été découverte hier par les forces de sécurité à Adrar au niveau du commandement de la 3e Région militaire. Cette découverte, qui entre dans le cadre de la lutte antiterroriste, a permis aux forces de l'Armée nationale populaire de saisir, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale «20 pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, deux fusils semi-automatiques de type Simonov».

Le même communiqué précise que les forces de l'ANP ont également découvert «28 grenades,

17 missiles de 57 mm pour hélicoptères, un panier de lancement de roquettes pour hélicoptères, 20 chargeurs pour munitions de différents types, 27 détonateurs de grenades, ainsi que 200 balles de différents calibres». Ces armes avec lesquelles on tente de mettre le pays à feu et à sang et pas seulement la région d'Adrar, compte l'une des plus importantes prises des forces de l'ANP mobilisées de nuit comme de jour pour préserver l'intégrité du territoire national.

En effet, la wilaya d'El Oued a été également un lieu où les criminels avaient tenté de cacher leur arsenal dans le but de réveiller les vieux démons ennemis de la nation. Néanmoins la grande vigilance des services de sécurité aboutit chaque fois, à faire avorter les projets démoniaques. Cette opération, d'une grande envergure, ne peut être que la preuve qui distingue l'ANP et son efficacité quand il s'agit de la sécurité du pays. D'où d'ailleurs la neutralisation d'un criminel à Tindouf, toujours au niveau de la 3e Région militaire. Il s'agit, selon un autre communiqué du MDN, «d'un narcotrafiquant». Lors de cette même opération, les forces de l'ANP ont arrêté deux autres criminels, au nord de la wilaya et saisi cinq quintaux de kif traité, un véhicule tout-terrain et une motocyclette». Au niveau du commandement de la deuxième Région militaire, souligne le communiqué, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté dans des opérations distinctes menées à Tlemcen, Naâma et Aïn Témouchent, quatre narcotrafiquants et saisi d'importantes quantités de kif traité s'élevant à 12 quintaux et 19 kilogrammes». Par ailleurs, ajoute la même source «des éléments de la Gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont arrêté 40 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Relizane, Mostaganem, El Bayadh et In Salah». Ces opérations interviennent au lendemain de la neutralisation de deux terroristes activement recherchés, Gh. Samir alias Abou Haroun qui avait rallié les groupes terroristes en 1994 et B. Houcine alias Abou Bakeur. L'opération avait eu lieu «dans la zone de Mechtet Bou Ghoula, cinq kilomètres au sud-est de El-Aouana, secteur opérationnel de Jijel»; le MDN souligne que l'ANP a récupéré deux pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, cinq chargeurs garnis, une quantité de munitions et un téléphone portable. L'ANP, affichant sa détermination à lutter contre toute forme de criminalité, terrorisme compris, donne des réponses fermes et claires à l'intention de ceux qui s'aventurent à sous-estimer son sérieux et son engagement.



Opérations de l'ANP au sud et à l'ouest du pays

Un narcotrafiquant abattu et 6 autres arrêtés

Un narcotrafiquant a été abattu et six autres ont été arrêtés hier, dans le sud et l'ouest du pays par les gardes-frontières et des détachements combinés de l'Armée nationale populaire, qui ont saisi plus de 17 quintaux de kif traité, a précisé hier le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. «Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des gardes-frontières ont mis hors d'état de nuire, avant-hier, un narcotrafiquant et arrêté deux autres, au nord de la wilaya de Tindouf/3° région militaire et saisi cinq quintaux de kif traité, un véhicule tout-terrain et une motocyclette», précise le MDN.