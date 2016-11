HAUTE INSTANCE INDÉPENDANTE DE SURVEILLANCE DES ÉLECTIONS Le président nomme Abdelwahab Derbal

Sur 60 partis politiques, 47 ont donné leur accord, 9 ont exprimé des réserves alors que 4 ont émis des objections sur la démarche suivie par les autorités.

Abdelwahab Derbal a été nommé hier, à la tête de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (Hiise), après des consultations menées par la présidence de la République auprès de l'ensemble des partis politiques. Un communiqué de la présidence de la République a annoncé la signature par le président Bouteflika d'un décret présidentiel portant nomination de M.Derbal comme président de cette instance indépendante, conformément aux dispositions de l'article 194 de la Constitution. Cette nomination intervient suite à une consultation menée, sur instruction du président de la République, par le cabinet de la Présidence, auprès de l'ensemble des partis politiques agréés, qui sont au nombre de 70, au sujet de la proposition de M. Derbal pour la présidence de cette instance. A l'issue du délai convenu, le cabinet de la présidence de la République a reçu 60 réponses dans lesquelles 47 partis politiques ont clairement donné leur accord à la proposition faite par le chef de l'Etat, neuf partis ont exprimé des réponses réservées, au motif qu'ils avaient demandé la mise en place d'une instance indépendante chargée de l'organisation des élections, alors que quatre partis ont émis des objections politiques sur toute la démarche suivie par les autorités nationales. L'intention du chef de l'Etat de nommer M. Derbal à la tête de cette instance a été saluée par plusieurs partis politiques, à l'exemple du FLN, RND, TAJ, Nahda ou MPA alors que d'autres partis, à l'instar du MSP, FFS et PT avaient émis des réserves concernant plus l'instance que la personne proposée pour la présider. L'article 194 de la Constitution a créé une Haute instance de surveillance des élections qui «veille à la transparence et à la probité des élections présidentielle, législatives et locales et du référendum, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin». Cette même disposition précise notamment que la Haute instance est «présidée par une personnalité nationale nommée par le président de la République, après consultation des partis politiques». Juriste de formation, M. Derbal a, notamment, été élu à l'Assemblée populaire nationale en 1997 au sein du parti «Ennahda», puis a exercé successivement les fonctions de ministre chargé des Relations avec le Parlement et de conseiller à la présidence de la République, avant de diriger le Bureau de la Ligue arabe auprès de l'Union européenne à Bruxelles. M. Derbal a, également, été ambassadeur d'Algérie en Arabie saoudite jusqu'au printemps de cette année.