BISKRA Trois morts dans un accident de la circulation à Ouled Djellal

Trois personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation survenu à Doucen, dans la circonscription administrative de Ouled Djellal, wilaya de Biskra, a-t-on appris hier de source hospitalière. L'accident s'est produit dimanche soir sur un tronçon de la route nationale (RN) n°46 A, reliant Biskra à El Oued, lorsqu' un véhicule de tourisme et un camion sont entrés en collision,

a indiqué une source à l'hôpital Achour Ziane de Ouled Djellal. Deux personnes sont décédées sur place, a indiqué le directeur-adjoint de l'hôpital, Mohamed Khelifa, signalant que la troisième personne a succombé à ses blessures quelques heures après son admission à cet établissement hospitalier. La même source a ajouté que les personnes décédées étaient âgées entre 20 et 24 ans. Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les causes de cet accident.