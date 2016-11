ELLES SE TIENDRONT À ALGER Les 10es Journées de communication publicitaire en décembre

C'est sous le patronage du ministre de la Communication que se tiendront à Alger, à l'hôtel El Aurassi les 11 et 12 décembre prochain les 10es Journées euromaghrébines de la communication publicitaire. Cette année, il sera question du «rôle de la communication dans la dynamisation de l'activité économique», a-t-on appris hier auprès de RH International Communication, entreprise organisatrice de l'événement. Cette dixième édition accueillera d'éminents experts nationaux et européens, qui mettront en débat plusieurs aspects liés notamment au développement et au fonctionnement des métiers de la communication. Selon les organisateurs de cette rencontre, à laquelle prendront part les professionnels de la communication publicitaire, constitue une occasion d'évoquer non seulement «l'actualisation du cadrage juridique de la publicité en Algérie, afin d'être en conformité avec les normes universellement admises», mais également d'autres sujets graviteront autour du digital, le marketing, les nouvelles technologies de Communication c Des débats qui gagneraient encore plus en enrichissements et qui aboutiraient même à des recommandations profitables pour tout le secteur, si tous les professionnels de la communication daignaient communiquer entre eux, au moins lors de ces deux journées qui leur sont dédiées, le slogan de ces journées étant: «Tout savoir- faire a besoin d'un faire savoir» reflète bien le sens de ces journées.