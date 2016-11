BÉJAÏA Un gang de cambrioleurs tombe

Par Arezki SLIMANI -

Un réseau de malfaiteurs spécialisé dans les cambriolages de maisons a fait les frais d'une descente policière de la brigade criminelle et la brigade de recherche et d'investigation relevant de la police judiciaire de la sûreté de wilaya. Ce réseau est composé de quatre individus âgés entre 21 et 50 ans. A leur actif neuf cambriolages de domiciles aux abords de la RN 24 sur la côte Ouest de Béjaïa. Trois individus ont été arrêtés avec au bout la récupération d'une quantité d'or et une somme d'argent estimée à 108.000,00 DA, bien dissimulées dans la voiture des mis en cause en sus d'un couteau. L'enquête permettra aux policiers d'appréhender le quatrième complice dans une wilaya voisine après autorisation accordée par le parquet. Présentés devant le procureur près le tribunal de Béjaïa, ils ont été placés sous mandat de dépôt et seront poursuivis pour association de malfaiteurs, vol qualifié par effraction et en nombre, utilisation de véhicules et port d'arme blanche apparente», selon la même source. L'affaire a été confiée au juge instructeur qui a ordonné leur placement en détention.