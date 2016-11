COUR DE BÉJAÏA Les avocats se fâchent

Par Arezki SLIMANI -

Les avocats affiliés à l'Ordre régional des avocats de Béjaïa (Orav), ont observé hier un arrêt de travail judiciaire, appuyé par un sit-in à l'intérieur de la cour de Béjaïa. Cette action de protestation, qui intervient le jour-même de l'ouverture de la troisième session criminelle, trouve sa raison d'être dans la non-satisfaction des revendications soulevées à travers une action similaire initiée l'an dernier. Les avocats de Béjaïa sont mécontents, notamment à cause du retard accusé dans la réouverture des institutions judiciaires de Sidi Aïch et Amizour, fermées depuis plusieurs années à la suite du saccage» subi dans le sillage des événements de janvier dernier. Outre la dégradation de leurs conditions de travail, les robes noires se plaignent des «intimidations» oeuvres des instances judiciaires locales, qui entraveraient «l'exercice de leur métier». Traitements humiliants dans les prisons et devant leurs mandants, des fouilles systématiques sont d'autres problèmes soulevés par la corporation, qui affirme n'avoir jamais été associée dans la confection de plannings de la tenue des sessions ordinaires. Il va de soi qu'avec cette action de protestation, les robes noires ont boycotté la troisième session criminelle qui concerne 69 affaires liées aux faux et usage de faux, trafic de drogue et détention de marchandises prohibées, importation de psychotropes, viol sur mineur, incendie volontaire et attentat à la pudeur, des homicides volontaires avec préméditation, constitution de groupes de malfaiteurs, coups et blessures volontaires avec armes blanches.