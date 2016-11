PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE : APRÈS UNE CAMPAGNE AU RAS DES PÂQUERETTES Un verdict à quitte ou double

Par Chaabane BENSACI -

Les deux candidats ne se sont faits aucun cadeau

Jamais une campagne présidentielle américaine n'aura connu un tel degré de déliquescence, au point de dégoûter un grand nombre d'électeurs affligés par une telle odeur de soufre. à tel point que, demain, les Américains vont se réveiller d'un cauchemar qui aura, longtemps, hanté leurs nuits...

Deux candidatures contrastées, une campagne au ras des pâquerettes, un clivage total entre un projet isolationniste défendu par Donald Trump et un projet d'ouverture continue incarnée par Hillary Clinton, une indécision absolue de l'électorat jusqu'à la veille du scrutin, voilà les principaux paramètres d'une élection américaine qui concerne le monde entier par ses conséquences et ses répercussions immédiates et futures.

Le FBI a de nouveau créé la surprise en annonçant qu'il ne poursuivrait pas la candidate démocrate au sujet de ses mails, quelques jours après avoir fait planer le suspense et suscité une perte de dix points dans les sondages au grand dam de son équipe qui redoutait un coup à la Watergate.

Tournant résolument le dos à l'establishment, Trump a tout d'abord séduit une large frange d'électeurs, surpris par son côté saltimbanque, ses discours à l'emporte-pièce et ses coups au-dessous de la ceinture. Mais les révélations sur sa misogynie, ses frasques sexuelles et son verbe agressif, excessif même, raciste, islamophobe, anti-immigrés a vite soulevé des inquiétudes légitimes au point que des ténors du parti républicain ont jeté l'éponge, choisissant de ne pas soutenir le candidat de leur parti.

Ravie de cette aubaine, Hillary Clinton affectée par les nombreuses casseroles dont celle de la corruption qui gangrène la fondation du même nom a aussitôt déserté le champ des idées pour affronter son rival sur son propre terrain, celui de l'invective, de la calomnie, des accusations morbides et des attaques personnelles.

à tel point que, demain, les Américains vont se réveiller d'un cauchemar qui aura, longtemps, hanté leurs nuits, pendant que Trump et Clinton ont sillonné les Etats-Unis. Depuis jeudi dernier, ils ont jeté toutes leurs forces dans la bataille car les Etats qui sont traditionnellement déterminants pour l'élection (the swing states), compte tenu du nombre de grands électeurs, affichaient, selon les sondages, de grandes incertitudes. Ainsi, le Texas républicain semble devoir tomber dans l'escarcelle démocrate alors que la Floride, le Nevada ou la Caroline du Nord, immanquablement démocrates, sont désormais sous la menace d'un incroyable engagement.

Et du suffrage de ces Etats dépend, par-delà le bruit et la fureur du duel Clinton-Trump, le bras de fer non moins féroce entre les démocrates et les républicains pour le contrôle du Congrès. Certes, la Chambre des représentants devrait rester en majorité républicaine, mais le Sénat est en mesure de basculer démocrate même avec une courte majorité. C'est un enjeu énorme pour le prochain locataire de la Maison-Blanche, car on a vu combien un Congrès hostile peut contrecarrer, sinon annihiler les actes d'un président. Si pour Obama, le challenge était impossible avec les deux chambres dominées par les républicains, Hillary Clinton semble profiter d'une dynamique favorable au Congrès, sauf que le directeur du FBI, Jales Comey, a relancé l'affaire du serveur privé et réduit à néant sa confortable avance.

Autant d'indices sur l' incertitude qui pèse sur cette campagne unique en son genre. L'écart entre les deux antagonistes, le mot est faible, s'est considérablement réduit en fin de parcours, cinq points au maximum, soit la marge d'erreur propre à ce genre d'élection. Revenus au coude à coude, les candidats se sont livrés à une cavalcade échevelée, loin de tout programme si ce n'est de vagues promesses sur l'emploi et la sécurité, nourrissant tous les fantasmes sur leurs intentions véritables.

Le camp de Clinton redoutait, par-dessus tout, une nouvelle révélation, côté FBI bien sûr, mais aussi chez WikiLeaks, Julian Assange ayant fait monter la pression. Apparemment, le jeu n'en valait pas la chandelle et plus rien ne devrait, en apparence, s'opposer à l'investiture de l'ancienne secrétaire d'Etat. Elle sera alors la première femme à accéder à la fonction présidentielle de la 1ère puissance mondiale, bien qu'elle ait déjà séjourné 10 ans à la Maison-Blanche.

Mais c'est en apparence, car la frange des électeurs indécis demeure importante, même si la peur d'une forte abstention est écartée. Il y a eu, en effet, une vraie ruée dans les bureaux d'inscription, où on a recensé plus de 200 millions d'électeurs contre 125 lors de la dernière élection. Signe de la volonté des Américains d'en découdre cette nuit. L'angoisse de Clinton a trait à la faible mobilisation de l'électorat noir et hispanique qui a fait la différence en faveur d'Obama, par deux fois. Symbole, malgré elle, de la crise de confiance qui mine les appareils politiques américains, Hillary Clinton pourrait payer le prix de la gestion démocrate qui a appauvri les classes moyenne et populaire, dans l'économie la plus performante au monde. Obama n'ayant pu tenir ses promesses, bloqué sans cesse qu'il fut par un Congrès républicain, une crise identitaire aiguë affecte les laissés-pour-compte d'une Amérique qui donne aux riches et enlève aux démunis.

D'ailleurs, Donald Trump aura usé de toute sa malice et de sa force de persuasion sur ce terrain, attisant la frustration des électeurs et vilipendant à l'excès les dérives de l'establishment dont il affirme se démarquer radicalement s'il est élu. Le verdict, demain, dira s'il a vu juste et, surtout, s'il dit vrai!