TEBBOUNE AU SUJET DE LA GRANDE MOSQUÉE D'ALGER Son budget ne dépasse pas 1 milliard de dollars

Par Madjid BERKANE -

«Toutes les capitales du monde ont engagé des projets de cette envergure dans le but de se distinguer.»

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, a profité de son passage avant -hier sur le plateau de l'émission Hiwar Essaâ, débat de l'heure, (Ndlr) que diffuse la télévision algérienne, pour apporter quelques précisions au sujet du projet de la Grande mosquée d'Alger en cours de réalisation. La première précision que le ministre a voulu apporter, est celle ayant trait au montant consacré à la réalisation de ce projet. «Contrairement à ce qu'affirment certains, le montant dégagé pour ce projet ne dépasse pas les 130 milliards de dinars, soit un milliard et 150 millions de dollars.» «Cette enveloppe a été dégagée au temps de l'aisance financière de l'Algérie», affirme le ministre. Sans l'énoncer clairement, le ministre voulait dire qu'à l'époque où le baril de pétrole coûtait 110 dollars et les réserves de changes de l'Algérie dépassaient les 200 milliards de dollars. «Le projet dont l'idée revient au président de la République Abdelaziz Bouteflika, a pour but de doter l'Algérie, à l'instar des autres capitales du monde, d'un symbole pouvant la distinguer des autres capitales», explique le mini-stre. «Toutes les capitales du monde ont engagé des projets de cette envergure ou plus, dans le but de se distinguer.» Les citoyens, qui pensent que le montant du projet est faramineux sont ceux qui ne croient pas en la religion musulmane et ceux qui sont influencés par ce que disent les étrangers. Abdelmadjid Tebboune a profité par ailleurs de l'occasion pour appeler ces gens à cesser de spéculer sur le sujet. «Le projet ira à sa fin. Ceux qui ne veulent pas y prier sont libres.» La deuxième précision que le ministre a tenu à apporter à cette occasion, est le démenti de l'idée selon laquelle le projet de la mosquée est fragile et qu'il pourrait s'écrouler au moindre séisme et à la moindre inondation. «Je tiens à affirmer que le terrain sur lequel est bâtie la mosquée d'Alger est un terrain très solide. Il est en fait le deuxième en termes de solidité après le terrain caillouteux», a fait ob-server le ministre, précisant que ce constat est celui des experts en géologie et des techniciens en la matière. Selon le ministre, la Grande mosquée d'Alger sera le premier projet de l'habitat en Algérie où un antiséisme sera mis en système. «Ce système sera en mesure de diviser en cas de séisme le choc par trois.» «Les personnes qui véhiculent ce genre de propos sont des charlatans et des malades mentaux.». Avant d'ajouter: «Ces propos émanent aussi de certains lobbies qui ne veulent pas du bien à l'Algérie et à son peuple. Ces derniers existent à l'intérieur du pays comme à l'extérieur.» «Je n'accuse pas la France. Celle-là ne s'ingère pas dans les affaires internes de l'Algérie. La France officielle est un pays aux fortes traditions diplomatiques», a-t-il tranché. La mosquée d'Alger n'accuse plus un retard dans la réalisation. «Le projet a certes connu un léger retard au départ, du fait que le projet a été confié au ministère des Affaires religieuses qui ne maîtrise pas très bien le côté technique. Mais dès que le projet est passé au ministère de l'Habitat, les choses sont rentrées dans l'ordre. La preuve est que l'objectif tracé au préalable pour la fin de l'année 2016, à savoir de terminer le projet en clos et en couvert sera largement respecté.». «L'objectif qu'on a tracé à présent, c'est de terminer la réalisation des espaces verts et le côté d'ornement et de décor avant la fin de 2017.» «Si Dieu le veut, les Algériens prieront dans cette mosquée vers la fin de l'année 2017», a conclu le ministre. Il est à rappeler que la mosquée d'Alger, dont les travaux ont débuté en juin 2012, est du point de vue de la superficie, le troisième à l'échelle mondiale. Il s'étend sur une superficie de 20 hectares. Sa salle de prière pourrait contenir jusqu'à 120.000 fidèles.