Faut-il regretter Obama?

Par Mohamed BOUFATAH -

L'enthousiasme suscité par l'élection de Barack Obama en 2008 s'est peu à peu effiloché.

Huit ans plus tard, l'enthousiasme suscité par l'élection de Barack Obama en 2008, s'est peu à peu effiloché au Moyen-Orient, en Afrique et partout ailleurs. Comme ses prédécesseurs, il avait les mains liées. S'il a pu renouer avec Cuba et se réconcilier provisoirement avec l'Iran, le lauréat du prix Nobel de la paix a essuyé un échec au Moyen-Orient.

Le bilan de sa politique est qualifié de négatif dans tous les conflits de la région, en Irak, en Syrie, sur le dossier palestinien et également sur l'avenir du projet iranien. La décision prise par Obama de diminuer le niveau d'engagement direct de l'Amérique dans cette région est une des principales causes de l'implosion et des dérives que connaît celle-ci. Sa stratégie n'a jamais fonctionné au Moyen-Orient. On se souviendra longtemps de l'héritage de sa politique extérieure, notamment au Moyen -Orient. Le retrait de l'armée américaine de l'Irak en 2011, ses hésitations en Syrie, ont conduit à l'apparition et la montée en puissance de Daesh, une organisation internationale de terrorisme global. Elle a commis et revendiqué de nombreux carnages partout dans le monde et s'est livrée aux décapitations de masse dans une période d'étonnante descente aux enfers dans la région. De même, l'administration Obama a abandonné son rôle d'intermédiaire dans les négociations israélo-palestiniennes. Dans ce conflit, la présidence de Barack Obama se refuse à la moindre contrainte sur Israël, notamment concernant l'accroissement continu des colonies en Cisjordanie. Il quittera sans doute la Maison-Blanche sans avoir fait progresser la paix dans cette région. Il a renforcé la coopération sécuritaire entre Israël et les Etats-Unis, mais fermé les yeux devant la poursuite des implantations des colonies et la saisie des terres. Durant le printemps arabe, le président américain s'est placé clairement du côté des manifestants, contre «la tyrannie de ces gouvernements qui dénient toute dignité à leurs citoyens».

L'échec d'Obama sur le plan de la lutte antiterroriste est également notée.

Le président démocrate a placée l'Amérique dans une ère de guerre permanente, avec des outils tels que les drones armés ou l'emploi des forces spéciales, et avec le recours croissant aux sociétés militaires privées.

Ainsi, la décision d'Obama d'étendre la guerre des drones, initiée par le président George W. Bush, a conduit à la mort de centaines de civils. L'administration Obama a même refusé de reconnaître l'existence de ce programme jusqu'en 2013. D'autre part, sa promesse de fermer la prison militaire de Guantanamo risque bien de ne pas se produire avant la fin de son mandat. Il apparaît aujourd'hui pratiquement impossible pour l'administration Obama de réussir à concrétiser cet objectif, face au veto du Congrès.

La lutte par procuration, qui repose sur l'assistance militaire américaine et le recours aux forces armées des pays les plus immédiatement concernés, est au coeur de la stratégie de contre-terrorisme de Barack Obama. Or, cette focalisation sur des partenariats sécuritaires est remise en question par les développements des deux dernières années en Irak et Afghanistan, mais aussi en Somalie et ailleurs sur le continent africain. La Maison-Blanche qui a donné son accord à une intervention militaire en Libye, a refusé de s'engager dans un pays plongé dans le chaos. En se contentant de frappes aériennes, Obama n'a pas voulu s'enfoncer dans le bourbier libyen en envoyant des troupes au sol dans le pays. Néanmoins, à la fin de sa présidence, il a accumulé un ensemble d'avancées controversées et provisoires: l'ouverture de Cuba, l'entente sur le changement climatique de Paris, la négociation de l'accord sur le Partenariat Trans-Pacifique et l'accord nucléaire avec l'Iran.

Enfin, Obama n'a concrétisé aucune initiative majeure sur le continent africain. Son projet phare, Power Africa, censé doubler l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne, est encore loin d'avoir atteint ses objectifs. Ses efforts pour lutter contre les groupes djihadistes - les Shebab en Somalie, Boko Haram au Nigeria - n'ont pas non plus été complètement couronnés de succès, pas plus que ses tentatives de promouvoir la démocratie sur le continent.