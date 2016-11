POLITIQUE EXTÉRIEURE Y aura-t-il une alternance?

Par Nadia BENAKLI -

Quelle que soit l'idéologie du candidat, républicain ou démocrate, la diplomatie américaine est restée fidèle à une ligne qui est une constante de sa politique extérieure.

Il n'y a pas que les Américains qui retiennent leur souffle. L'élection présidentielle aux USA capte l'intérêt du monde entier. Qui sera le prochain locataire de la Maison-Blanche? Cette alternance fait craindre le pire aux dirigeants des autres pays. Or, si l'écart reste flagrant sur le plan interne, ce n'est pas forcément le cas sur le plan externe. Un républicain ou un démocrate, ça ne changera pas grand-chose. La politique américaine dans sa globalité reste immuable. Depuis la nuit des temps, la diplomatie américaine n'a jamais dévié de ses objectifs. Quelle que soit l'idéologie du candidat, républicain ou démocrate, la diplomatie américaine est restée fidèle à une ligne qui est une constante de sa politique extérieure. Le bilan des différents patrons de la Maison-Blanche l'illustre parfaitement. Les Etats-Unis d'Amérique ont toujours mené des guerres contre différents pays. De George Washington, en passant par Franklin Roosevelt, Reagan et George W. Bush jusqu'à Barack Obama, les Etats-Unis n'ont jamais enterré leur hache de guerre. La guerre du Vietnam, les guerres en Afghanistan, en Irak, en Libye et en Syrie, illustrent un répertoire riche et dense qui démontre que la politique étrangère des Etats-Unis ne s'embarrasse de fioriture que lorsqu'il est question des intérêts américains. Ce n'est pas un secret de Polichinelle. La politique étrangère n'est pas un domaine où les positions des candidats sont opposées. C'est presque une chose sacrée dans le système institutionnel des Etats-Unis. Démocrate ou républicain, c'est du pareil au même sur le plan externe. Interpellé sur la différence entre républicain et démocrate, le défunt Yasser Arafat a eu une réponse pertinente en affirmant: «C'est la même différence entre Pepsi et Coca Cola.» Ainsi, il ne faut pas se faire d'illusion sur le fait que cette élection va amener un changement sur le comportement de la première puissance mondiale à l'égard du monde. Connue pour son obsession à dominer, la première puissance mondiale est toujours prête à défendre son trône quitte à marcher sur des cadavres. Les exemples sont multiples. L'on cite, dans ce sens, le cas de Saddam Hussein, président de l'Irak qui était proche et ami de la Maison-Blanche. Le sort qui lui a été réservé par celle-ci a gravement marqué l'histoire de l'humanité. Mettant en priorité ses intérêts et pour sauvegarder son leadership, la machine américaine ne recule devant rien. La vieille idée de diviser pour régner accompagnée de la carotte et du bâton est toujours un principe sur lequel se base la première puissance mondiale. Après la Guerre froide, la superpuissance innove avec de nouveaux moyens pour poursuivre sa domination autrement. La meilleure preuve c'est l'idée du Grand Moyen-Orient (GMO). Ce projet appliqué par le faucon George W. Bush n'a pas été abandonné. Bien au contraire, il a trouvé son chemin durant le mandat de Barack Obama. Dans le cadre de ce projet, les Etats-Unis sont en train de modifier la carte géopolitique de la région du Moyen-Orient. Objectif: faire éclater les Etats arabes les plus puissants de la région en des unités plus petites, tribales et confessionnelles, utilisant pour cela les clivages religieux, ethniques, tribaux, etc. Après l'Irak, le Yémen, la Libye et actuellement la Syrie, le bulldozer continue son désastre pour déstabiliser tous les Etats de la région. Il y a lieu de rappeler que le projet de Grand Moyen-Orient a vu le jour au sein des analyses stratégiques américano-sionistes dans les années 1950, mais a été mentionné en 2002 (le président Bush Jr annonçant incidemment dans un discours à l'université de Caroline du Sud son intention de lancer une initiative de partenariat avec le Proche-Orient), puis en 2003 (discours du président George W. Bush à la NED) et enfin en 2004 lors du discours annuel du président sur l'état de l'Union. Ce Grand Moyen-Orient ne s'arrête pas en fait au Moyen-Orient actuel, mais s'étend tant au Caucase qu'à l'Asie centrale et l'Asie du Sud-Est et à certains pays d'Afrique noire. De quoi s'agit-il? Pour les stratèges américains en effet, l'ensemble du Moyen-Orient serait tiraillé par des dynamiques ethniques et confessionnelles qui remettraient en cause le tracé des frontières issues des accords Sykes-Picot. A cette fin, un plan de redécoupage de cinq nations devrait aboutir à la constitution de 15 nouvelles entités étatiques ou régionales, recomposées sur des bases ethnico-religieuses et donc transnationales qui seront faciles à manier. Le printemps arabe n'est qu'un épisode de ce schéma machiavélique. Pour l'Algérie, comme pour l'ensemble des pays arabes, il y a une réelle inquiétude dans cette vision belliciste américaine qui veut façonner le monde à sa manière. Les Américains gagneront à s'inspirer de cette citation: «On n'est fort que quand on est juste.»