SONELGAZ D'ORAN 46 milliards de centimes à recouvrir

Par Wahib AïT OUAKLI -

Quelque 3 000 agents de contrôle s'assignent la mission de contrôler périodiquement et de manière rigoureuse les compteurs et les branchements de 1,5 million d'abonnés.

La Sonelgaz procède impitoyablement au débranchement des fils liant, par voie de piratage des réseaux, les habitations au réseau d'électricité. C'est la nouveauté apportée par cette entreprise appelée à rentabiliser vaille que vaille ses prestations après l'avoir filialisée. Pour cause, les pertes qu'elle subit sont sèches. Aux derniers bilans, le préjudice subi par la Sonelgaz est arrêté à la coquette somme estimée à pas moins de 146 millions de dinars, politique d'austérité oblige. Tout branchement illicite est aussitôt signalé. Des mesures draconiennes sont prises sur le champ allant de la simple verbalisation du mis en cause jusqu'à enclencher des poursuites judiciaires à son encontre. Ce n'est pas tout.

Les mauvais payeurs sont tout aussi nombreux. Aux dernières situations contresignées par les responsables locaux de ladite entreprise, ces consommateurs ne payant pas leur «consommation» sont au nombre de 29 704 abonnés.

Le préjudice financier causé à la Sonelgaz n'est pas des moindres. Celui-ci tourne autour de 46 milliards de centimes. Ces deux faits constituent deux véritables casse-têtes chinois pour lesquels la Sonelgaz vient de mobiliser toutes ses troupes et ses brigades devant mettre ses réseaux sous le viseur. Dans le tas, quelque 3000 agents et techniciens de contrôle s'assignent la mission de contrôler périodiquement et de manière très rigoureuse les compteurs et les branchements de 1,5 million d'abonnés répartis un peu partout dans les 26 communes, localités et autres douars composant la wilaya d'Oran. Outre ces opérations de contrôle, lesdits agents ont été dotés de toutes les prérogatives leur permettant d'intervenir dans toutes les situations comme l'isolement des habitations consommant illégalement l'électricité, mais aussi de procéder à des réparations de réseaux défectueux.

A travers ce procédé, les responsables de la Sonelgaz semblent vouloir dire que «l'énergie sera disponible, mais pas gratuite». En principe, une telle politique devait être mise en application depuis la filialisation de la Sonelgaz.

Ladite mesure a été prise après que ladite entreprise a quelque peu réussi à mettre au point plusieurs nouveautés rentrant dans le cadre du renouvellement de ses réseaux et l'amélioration de ses prestations. «Au jour d'aujourd'hui, l'énergie «servie» est de «qualité», a-t-on appris auprès des services techniques de l'entreprise, d'où la mise en action du service commercial devant rentabiliser les services mis au profit du consommateur». Ne risque-t-on pas des coupures d'électricité, notamment durant la période des grands froids? «La Sonelgaz a pris toutes les dispositions rassurantes en mettant en place des moyens nécessaires devant aboutir à la réfection du petit problème pouvant survenir», a-t-on expliqué. Que cela dure, sachant qu'hormis les grands centres urbains, les zones rurales vivaient au rythme des coupures intempestives de l'électricité. Bien mieux, les réfections opérées prennent parfois du temps.