LE TRAFIC DE CORAIL PREND DE L'AMPLEUR À L'EST DU PAYS 8 kilogrammes de corail saisis à Skikda

Par Wahida BAHRI -

Après les wilayas d'El Tarf et Annaba, c'est sur Skikda que le trafic de corail jette son dévolu, faisant des côtes est du pays une plaque tournante de ce trafic transfrontalier.

Les éléments de la brigade de gendarmerie de Ben Azouz, relevant du groupement de la wilaya de Skikda ont démantelé un réseau de trafiquants de corail et saisi huit kilogrammes de corail rouge et blanc, apprend-on de source sécuritaire. Survenue au niveau de la plage de Guerbèse, l'opération s'est soldée par l'arrestation de trois braconniers, et la saisie de deux embarcations et trois véhicules utilitaires, ainsi qu'un important lot d'équipements de pointe, utilisés par les corailleurs dans le braconnage de l'or rouge, estimé selon la même source à plus de deux milliards de centimes. Selon les précisions apportées par nos sources, le réseau est composé de cinq braconniers dont deux, en cavale, demeurent activement recherchés par les services de sécurité. A l'origine de cette opération, les informations parvenues aux éléments de la gendarmerie, faisant état du braconnage de corail, par un groupe d'individus dans les eaux de la plage de Guerbèse, a précisé la méme source. Suite à quoi des investigations ont été opérées par les services de sécurité qui, au bout de 12 heures, sont parvenus à surprendre en flagrant délit d'activité illicite trois braconniers activant au sein d'un réseau régional, dont le chef est originaire de la wilaya d'Annaba. Ce dernier est un élément d'un réseau transfrontalier et sert de moyen de contact avec la mafia du corail à l'est du pays, via la Tunisie, pays de transit vers l'Italie et la Turquie. Rappelons qu'un réseau de braconniers a été, en octobre dernier, touché de plein fouet, par la gendarmerie de la wilaya d'Annaba sur les rives de la Seybouse. Une opération qui a permis la saisie de 16 kg de corail brut et un arsenal d'équipements utilisés par les huit individus arrêtés pour extraction et commercialisation illicite de cette matière. Un coup qui vraisemblablement a contraint la mafia du corail à transférer son activité illicite vers le relief maritime de la wilaya de Skikda. C'est pour dire qu'après les wilayas d'El Tarf et d'Annaba, c'est sur Skikda que le trafic de corail vient de jeter son dévolu, faisant des côtes est du pays une véritable plaque tournante de ce trafic transfrontalier.