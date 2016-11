SCANDALE À L'AGENCE COMMERCIALE D'ALGÉRIE TÉLÉCOM DE TÉBESSA 14 employés accusés de détournement

Par Wahida BAHRI -

Ils sont 14 fonctionnaires d'Algérie télécom, agence commerciale de Tébessa, impliqués dans une affaire de malversation et de négligences, occasionnant un préjudice de 9.260.000 DA, apprend-on de source judiciaire. Une affaire prise en charge par la brigade financière et économique relevant de la sûreté de wilaya de Tébessa. La vérification des pièces comptables et du registre de départ, relatifs aux cartes de recharge 4G d'Internet Adsl, opérée par les enquêteurs a révélé des malversations et des détournements. Les premiers éléments de l'enquête font état de l'enregistrement des fonds détournés sur le compte des commandes d'entreprises publiques appelés aussi (grands comptes), a précisé la même source. Et d'ajouter que la vérification des bons de commande des cartes de recharge d'Internet demandés aux magasin et devant être transférés au service guichet et prestations de cette agence commerciale, présente une répétition dans les numéros de série de quelque 748 cartes de recharge Internet 4G, une manière de camoufler le détournement de la coquette somme de 9 260 000 DA. D'autres précisions fournies par nos sources, font état de la mise en cause de 14 employés de plusieurs agences commerciales, dont celles de Tébessa, Batna et Ouargla. Après audition des 14 mis en causes, accusés de détournement pour les uns et de négligence pour les autres, ainsi que certains responsables de cette institution, le dossier concluant au détournement de deniers publics et négligence a été transféré aux instances juridiques qui devront procéder à l'instruction dès la semaine prochaine, ont bien précisé nos sources.