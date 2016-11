PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE : L'ÉCART SE RESSERRE ENTRE HILLARY CLINTON ET DONALD TRUMP À QUELQUES HEURES DU VOTE L'Angoisse électorale

Par Brahim TAKHEROUBT -

Le grand jour est arrivé

Les USA seront la seule grande démocratie au monde qui aura cinq familles ayant compté chacune deux présidents. La présidentielle aux Etats-Unis est véritablement une histoire de famille.

L'Amérique est comme une noria qui ne s'arrête pas. Il n'y a jamais de dernière fois et chaque fois est une première. L'actuelle course électorale considérée comme la plus disputée et la plus virulente de l'Histoire et qui connaîtra son terme aux premières heures de la journée de demain est justement truffée de «premières fois». C'est en effet la première fois que la toute puissante Amérique avec ses institutions et ses traditions démocratiques pourtant solides se sent menacée par le fait d'un seul homme. Il a fallu qu'un seul sondage annonce la victoire du magnat de l'immobilier Donald Trump, que l'Oncle Sam prend le rhume. A quoi devrait s'attendre le monde si Donald Trump était élu président des Etats-Unis? L'incertitude et la peur gagnent non seulement les Américains, mais la planète entière qui s'interroge: «A quoi devrait s'attendre le monde si Donald Trump était élu président des Etats-Unis?». Chaque déclaration, chaque sondage amplifie une angoisse déjà à son comble outre Atlantique. Selon un sondage commandité par l'Americana Psychological Association «52% des Américains font face à un niveau élevé de stress en raison des élections», souligne le New York Times. Et certains thérapeutes rapportent que les trois quarts de leurs patients leur font remonter des niveaux significatifs d'anxiété préélectorale. Jamais le stress électoral n'a atteint à ce point le moral des Américains. Priez, respirez profondément et... votez! Mais la particularité la plus frappante vient de la rivale de Trump. Une victoire d'Hillary Clinton serait historique, après une séquence de 43 présidents hommes. Ce sera la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'une femme peut espérer accéder à la Maison-Blanche. L'ambition présidentielle n'a pas manqué chez les Américaines qui caressaient ce rêve depuis la féministe Victoria Woodhull en 1872. Mais c'est Hillary Clinton qui est la plus proche, la mieux préparée et le plus politiquement outillée pour les exigences de la fonction. Son élection nous amènerait à nous poser la question: allons nous assister au retour des familles politiques? John Quincy Adams, le sixième président, était le fils du deuxième, John Adams. Benjamin Harrison, élu en 1888, était le petit-fils de William, 1841. Franklin Roosevelt, 32e président, était un lointain cousin du 26e, Theodore. La famille Bush compte aussi deux présidents avec George père et George fils. Sans compter la galaxie des Kennedy. John Fitzgerald et ses deux frères Robert et Ted ont été respectivement ministre de la Justice et sénateur du Massachusetts. Et on risque d'avoir Hillary présidente, épouse de Bill Clinton. Autre question qui s'impose, est-ce l'urne ou l'establishment qui désigne le président aux Etats-Unis? Il en découlera que les USA seront ainsi la seule grande démocratie au monde qui aura cinq familles ayant compté chacune deux présidents. La présidentielle aux Etats-Unis est véritablement une histoire de famille.

L'autre particularité de l'élection d' Hillary est qu'il s'agira pour les Etats-Unis de la fin d'un processus d'émancipation entamé depuis l'abolition de l'esclavage en 1865 qui s'est matérialisée plus d'un siècle et demi plus tard par l'élection d'un Noir à la Maison-Blanche, Barack Obama en l'occurrence. A l'évidence, la victoire de la candidate démocrate briserait le plafond de verre qui règne sur l'échiquier politique américain, mais la bataille de demain dans les urnes de novembre est très loin de se limiter à une question de genre. On est face à une confrontation exceptionnelle, c'est parce qu'elle oppose deux visions de l'Amérique. Celle portée par Donald Trump, qualifiée de dangereuse pour le pays et pour la planète entière, et celle d'Hillary Clinton qui s'annonce comme une planche salvatrice. Du coup, son élection n'est pas un choix, mais une nécessité. Demain, l'Amérique se réveillera-t-elle avec à sa tête une présidente par défaut ou va-t-elle se «Trumper»? On le saura dans moins de 24 heures...