BORDJ BADJI MOKHTAR L'ANP découvre un lot d'armement

Un lot d'armements et de munitions a été saisi lundi près des frontières, à Bordj Badji Mokhtar par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à la vigilance permanente de nos forces armées, un détachement de l'Armée nationale populaire a saisi, à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), un lot d'armements et de munitions». Le lot saisi comprend une mitrailleuse lourde de 12,7 mm, une mitrailleuse semi-lourde PKT, trois pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, un pistolet-mitrailleur de type Mat-44, un fusil semi-automatique de type Simonov, un fusil de chasse de 12 mm, ainsi qu'une grande quantité d'obus et de munitions de différents calibres. «Ces opérations efficaces et continues, menées par nos forces armées près des frontières Sud du pays, dénotent la ferme détermination de l'Armée nationale populaire de protéger la sécurité de notre pays et ses frontières», souligne le MDN