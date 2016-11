BOUIRA-SOUR EL GHOZLANE Le dédoublement de la route livré en juin 2017

Le dédoublement de la route reliant la ville de Bouira à celle de Sour El Ghozlane (sud) sur une distance de 33 km, sera livré d'ici le mois de juin 2017, a indiqué hier Ahmed Benamar, responsable à la direction locale des travaux publics. Lancés depuis mai 2013, les travaux de réalisation de cet important projet, auquel une enveloppe financière de 4 milliards de dinars, a été allouée, avancent à un rythme acceptable et ils devront être achevés d'ici le mois de juin de l'année prochaine, a expliqué M. Benamar.

Ce dernier a rappelé que le chantier avait connu des retards dus essentiellement aux lenteurs des entreprises réalisatrices et à quelques contraintes techniques. «Les réalisateurs sont en train de rattraper ce retard pour livrer ce dédoublement qui revêt une grande importance économique puisqu'il reliera la zone industrielle de Sidi Khaled à l'autoroute Est-Ouest et fluidifiera la circulation entre Sour El Ghozlane et Bouira», a-t-il souligné.