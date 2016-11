ELLES TOMBENT UNE À UNE DANS LES FILETS DE LA POLICE Feu sur les bandes qui sévissent à Alger!

Par Massiva ZEHRAOUI -

Au cours de ces dernières semaines, les bandes criminelles qui pullulent un peu partout dans la capitale, tombent une à une, et ce grâce au remarquable travail fait par les services de la police. Hier, la brigade criminelle relevant des services de la sûreté de la wilaya d'Alger a réussi à démanteler une bande criminelle spécialisée dans le vol et le trafic d'oeuvres d'art et de pièces archéologiques, et à la saisie de 32 toiles et oeuvres d'art rares, suite à une enquête approfondie après une plainte déposée par une femme sise à Alger dont la maison a été cambriolée. Dans un communiqué les mêmes services ont indiqué qu'après l'arrestation des auteurs de ce vol, 32 toiles, trois statues ainsi que des pièces archéologiques rares ont été récupérées. Les mis en cause ont été mis en détention préventive par le procureur de la République territorialement compétent, précise.le communiqué. Par ailleurs, une opération menée il y a quelques jours par la brigade de lutte contre les stupéfiants relevant de la police judiciaire a permis l'arrestation de quatre individus et à la saisie de 500 grammes de cocaïne et 250 grammes de cannabis à Alger-Centre. En procédant par la même occasion au démantèlement d'une bande criminelle faisant partie d'un réseau spécialisé dans le trafic de drogues dures (cocaïne). En plus de la quantité de stupéfiants et d'une somme d'argent (2 500 euros, 50 dollars et 130 millions de centimes), 13 téléphones portables et 4 véhicules touristiques utilisés par les membres de la bande pour la vente de la drogue, ont été également saisis. la police a encore prouvé son efficacité cette semaine en neutralisant une bande spécialisée dans la falsification de monnaie nationale et étrangère, de documents administratifs et de cachets officiels, elle a été mise hors d'état de nuire par les services de la sûreté urbaine d'Ouled Yaïch (Blida), il s'agit d'un réseau criminel à l'activité très étendue aux wilayas de Aïn Defla, M'sila, Blida et Alger. Elle comptait trois membres dont un ressortissant nigérien.

La poursuite des investigations a permis l'identification de l'accusé, un récidiviste arrêté en possession de faux papiers d'identité, et d'une somme d'argent en fausse monnaie (nationale et étrangère). Ce bilan des plus satisfaisants renseigne sur l'efficacité des services de police sur le terrain. Un nombre considérable de bandes criminelles de toutes formes ont été neutralisées à travers la wilaya d'Alger rien que ce dernier mois.