AADL II ET SOUSCRIPTEURS 2013 Les bénéficiaires choisiront leurs sites en décembre

Par Salim BENALIA -

L'Aadl prévoit de lancer son site électronique pour les souscripteurs 2013 en décembre prochain. Ces derniers pourront alors via cet outil Internet choisir les sites de leurs logements. Cette annonce augure que les prétendants au logement via cette formule pourront escompter acquérir leurs biens avant le printemps prochain, soit avant avril. L'on indique à ce titre que les travaux ont sensiblement avancé, avec un taux qui dépasse les 70%. L'on indique par ailleurs que 3000 clés d'appartements seront remises dans l'Algérois alors que 2000 autres le seront dans les autres wilayas. Selon Abdelmadjid Tebboune, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville qui s'est confié à notre confrère en ligne Ennahar, il est attendu qu'un site électronique soit mis à la disposition des souscripteurs Aadl II, le 25 décembre prochain. Il a ajouté que les procédures techniques et le suivi des travaux sont en cours. Elles permettront, a-t-il poursuivi, de programmer les sites à choisir.

D'après le ministre, la procédure suivra un schéma identique à celui de l'Aadl I, sauf que la II est plus difficile que sa devancière en ce sens que les prétendants au logement sont nettement plus nombreux. Tebboune a précisé que le contrôle du fichier national du logement sera également plus laborieux mais des plus minutieux puisqu'il s'agira de débusquer tous les faux demandeurs, à savoir ceux qui ont déjà joui de l'aide de l'Etat et d'un bien immobilier sous quelque forme que ce soit. Les fraudeurs seront systématiquement éliminés a-t-il averti. La capitale est de loin la plus vorace en demandes de logements, a confirmé le ministre qui a assuré que les livraisons s'effectueront en fonction de la disponibilité et de l'état d'avancement des chantiers dans chaque wilaya. Le ministre a rebondi sur le quota des 3000 logements à livrer, un quota qui sera appelé à augmenter, pour peu que les projets atteignent leur terme. «Les citoyens pourront alors habiter leurs demeures avant avril 2017.»

Ces 3000 logements seront la première fournée d'Aadl II, a laissé entendre le ministre. Selon des sources, les sites concernés par ces livraisons, notamment dans le Grand Alger, sont Réghaïa, Sidi Abdellah et Ouled Fayet.