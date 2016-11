IMPORTATIONS DE VÉHICULES Les licences attribuées

Par Massiva ZEHRAOUI -

Seulement 225 licences d'importation de véhicules, ciment et rond à béton, ont été octroyées pour l'année 2016 par la commission interministérielle, selon le ministère du Commerce.

Une baisse significative d'importation de véhicules a été constatée par rapport notamment à l'année 2015.

Avec le nouveau contingent, le nombre de ces importations a diminué de 63% comparativement aux années précédentes.

Pour rappel, les concessionnaires automobiles ne devaient pas dépasser un certain quota fixé par le contingent initial dont le plafond était de 152.000 unités pour l'année 2016 avant d'être réduit à 83.000 unités, suite à quoi un recours a été introduit par des opérateurs. Après l'aval de la commission, le contingent a été augmenté de 15.374 unités supplémentaires pour le porter à 98.374 unités.

En 2015 le nombre des importations de véhicules était de 265.523 unités pour une valeur de 3,14 milliards de dollars (contre 417.913 unités en 2014 d'une valeur de 5,7 milliards de dollars). Selon le ministère du Commerce, concernant les véhicules, 40 licences ont été délivrées, mais avec un relèvement du contingent qui a été finalement augmenté à 98 374 unités pour l'année en cours. Concernant le ciment Portland gris, 93 licences d'importation ont été accordées pour un contingent de 2,75 millions de tonnes sur l'année 2016 alors qu'il avait été fixé initialement à 1,5 million de tonnes.

Quant au rond à béton, 92 licences d'importation ont été délivrées pour un contingent de 2,6 millions de tonnes alors que le contingent avait été fixé à 2 millions de tonnes. Le contingent quantitatif concerne les véhicules automobiles pour le transport de 10 personnes ou plus (chauffeur inclus), les véhicules de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport des personnes (y compris les voitures de type «break» et les voitures de course) et les véhicules automobiles pour le transport de marchandises.